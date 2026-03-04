Ukrán energiaügyi miniszter: Kívülről nem látható, belső sérülések miatt nem tud üzemelni a Barátság kőolajvezeték

Oroszország;Magyarország;Ukrajna;kőolaj;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-04 06:40:00 CET

A javítás sok munkát igényel – szögezte le Denisz Smihal.

Komoly belső sérülések miatt nem tud üzemelni a Barátság kőolajvezeték, mivel orosz támadás ért egy szivattyúállomást, és még zajlik a károk felmérése – mint azt a Telex észrevette, erről beszélt keddi sajtótájékoztatóján Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter.

Smihal közölte, egy orosz drón az egyik legnagyobb tartályt találta el. Európa legnagyobb tartályáról van szó, amely 75 ezer köbméteres. A támadáskor 25 ezer köbméter olaj volt benne, melynek egy része már égett, amikor óvintézkedésként a csövekbe pumpálták, hogy elkerüljék a súlyosabb technikai és környezeti károkat – mondta. Majd hozzátette:

„A vezeték belső berendezéseinek nagy részét, különféle érzékelőket és egyéb technikai eszközöket a magas hőmérséklet súlyosan megrongált. Ez kívülről nem látható, de javításuk sok munkát igényel.”

A Naftogaz állami olajvállalat most végzi a hibák felderítését. A miniszter kiemelte, a károk felmérése után meghatározzák a javítás költségeit, időigényét és a szükséges eszközöket ahhoz, hogy a vezetéket újra üzembe helyezhessék.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök kedden műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya, és felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat. Arról szintén írtunk, hogy az ukrán elnök erre úgy reagált: „Műholdról egy nagy tartályt lehet látni, amely szét van tépve. Ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A cső föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán Viktor, talán a föld alá lát?”