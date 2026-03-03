Szijjártó Péter szerint Ukrajna a választásig nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket

Fidesz;Ukrajna;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-03 22:56:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor arra számít, hogy jó eséllyel megnyerik a választást. Állítja, még négy évig az ukránoknak is a Fideszt kell majd nézniük, miközben az ő pénzük előbb fogy el, mint a mi kőolajunk.

Nem várható előrelépés a Barátság vezeték ügyében a választásig – idézte a 24.hu Szijjártó Péternek az MCC szolnoki képzési központjának diákjai előtt mondott szavait. A külgazdasági és külügyminiszter meggyőződése ugyanis, hogy Ukrajna pont a választást akarja befolyásolni a tranzit leállításával, és szerinte az sem véletlen, hogy nem engedik oda a magyar és a szlovák ellenőröket a vezetékhez, hogy megnézhessék, mi a probléma.

– Ha megnyerjük a választást, amire azért jó esély van, és mi folytatjuk, akkor az ukránoknak velünk kell együtt létezni, és az ő pénzük korábban fogy el, mint a mi kőolajunk – magyarázta Szijjártó Péter. Szerinte ha az ukránoknak világossá válik, hogy „négy évig még minket kell nézniük”, akkor a választás után egyből muszáj lesz megállapodniuk a kormánnyal a Barátság ügyében.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök kedden hűholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya, és felszólította Volodimir Zelenszkijt hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat. Arról szintén írtunk, hogy az ukrán elnök erre úgy reagált: „Műholdról egy nagy tartályt lehet látni, amely szét van tépve. Ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A cső föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán Viktor talán a föld alá lát?”

Később lapunk is szemlézte Zelenszkijnek a Corriere della Serának adott interjúját, amelyben emlékeztetett, hogy y a Barátság kőolajvezeték kiszolgáló létesítményeire – 2026. január 27-én egy Ukrajnában egy Brodi városa melletti tárolóegységre – az oroszok több alkalommal is csapást mértek. – Akkor is támadtak, amikor ukrán szakemberek a helyreállításon dolgoztak. Miért nem vádolta Orbán Viktor az oroszokat emiatt? Ezt Robert Ficónak is elmagyaráztam: a Barátság kőolajvezeték megrongálódott, a helyreállításához tűzszünetre van szükség. Ezt kellene világosan megmondani Vlagyimir Putyinnak – jelentette ki az ukrán elnök. Szerinte Orbán Viktor Európában súlytalan, vereséget fog szenvedni a parlamenti választáson, és akkor újra rendezett kapcsolatokat alakíthatnak ki Magyarországgal.