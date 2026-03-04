Szijjártó Péter reméli, hogy két magyar származású hadifogoly is hazatér velük a moszkvai útjukról

Oroszország;Moszkva;Ukrajna;Szijjártó Péter;hadifogoly;

2026-03-04 13:23:00 CET

Minden magyar embert megvédünk, függetlenül attól, hogy hol van a világban – szögezte le a külügyminiszter.

Itt vagyok Moszkvában, hogy meggyőződjek arról, hogy a válság idején is a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj és földgáz továbbra is rendelkezésünkre áll. És azért vagyok itt, hogy meggyőződjek arról és garanciát kapjak arra, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

„ha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad, biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra”.

Ez – jegyezte meg – azért nagyon fontos, mert egyrészt hazánk energiaellátásának biztonságához kellenek ezek a mennyiségek, ahogy a rezsicsökkentés fenntartásához is.

Szijjártó Péter ezt követően leszögezte, minden magyarról gondoskodnak, minden magyart megvédenek, függetlenül attól, hol van a világban. – Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra, sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek. Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk – idézte fel a külügyminiszter.

