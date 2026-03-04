Kreml: Szijjártó Péter az olajszállításokról is egyeztetni fog Vlagyimir Putyinnal

Oroszország;Szijjártó Péter;Vlagyimir Putyin;háború Iránban;

2026-03-04 12:55:00 CET

A miniszter szeretne garanciát kapni, hogy a készletek rendelkezésre állnak-e.

Az olajszállítások helyzete is szóba kerül majd Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter találkozóján - közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a Ria Novosztyi állami hírügynökség beszámolója szerint.

„Természetesen ez a kérdés is szóba kerül ma Putyin és Szijjártó úr megbeszélésén. Ezen kívül más megkeresés nem érkezett” - mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy európai országok fordultak-e Oroszországhoz az energiahordozók szállításának újraindítása vagy növelése érdekében a Hormuzi-szoros és az Irán körül kialakult helyzet miatt.

Putyin szerdán a Kremlben fogadja a külgazdasági és külügyminisztert.

A külgazdasági és külügyminiszter egy szerdai videójában arról beszélt, azért utazott az orosz fővárosba, hogy meggyőződjön és garanciát kapjon, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják.

Szijjártó Péter jelezte, ezt követően már csak biztosítani kell, hogy ez a földgáz és olaj meg is érkezzen Magyarországra. Szólt arról is, hogy számos magyar embert vittek el az ukrán „kényszersorozások” során a frontra. Közülük sokan meghaltak, eltűntek, de akadtak, akik orosz hadifogságba kerültek. Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk, úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefelé jöttünk a részletekről - mondta a tárcavezető.