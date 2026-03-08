Az ellenhegemónia laboratóriuma – Orbán, Trump és a transzatlanti illiberális ökoszisztéma

politika;Társadalom;Magyarország;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;illiberalizmus;amerikai-magyar viszony;

2026-03-08 09:23:00 CET

Orbán Viktor politikai projektje nem érthető meg pusztán a magyar belpolitika keretein belül. Az elmúlt másfél évtizedben ugyanis nem egyszerűen egy autoriter kormányzási rendszer épült ki Magyarországon, hanem egy tudatosan szervezett, nemzetközi kapcsolatokba ágyazott illiberális ellenhegemónia.

Ennek célja nem csupán a hazai hatalom megszilárdítása, hanem egy olyan alternatív politikai modell létrehozása és legitimálása, amely a liberális globalizmus válságára kínál választ – és amely exportálható is.

A liberális globalizmus megrendülése nem hirtelen következett be. Az ipari munkahelyek leépülése, a reálbérek stagnálása, a munkavállalói bizonytalanság növekedése és a társadalmi mobilitás beszűkülése hosszú időn keresztül aláásta a nyugati demokráciák társadalmi alapjait. A politikai elit és a választók közötti távolság nőtt, miközben a progresszív politikai kínálat egyre kevésbé tudott hiteles válaszokat adni a mindennapi egzisztenciális félelmekre. A 2008-as pénzügyi válság, majd a 2015-ös migrációs krízis ezt a válságot nem létrehozta, hanem láthatóvá és általánossá tette.

Ebben a politikai térben az illiberális jobboldal nem csupán tiltakozó erőként jelent meg, hanem olyan politikai vállalkozásként, amely értelmezési keretet kínált a válság tapasztalatára. A rend, a szuverenitás, a kulturális védekezés és a nemzeti közösség fogalmai egyszerre nyertek új hangsúlyt. Az orbánizmus 2010-es hatalomra kerülése ezért nem puszta kormányváltás volt, hanem egy új politikai logika kezdete. Orbán saját, sokat idézett tanulsága – miszerint korábban „kormányon volt, de nem hatalmon” – pontosan ezt fejezi ki: a tartós uralomhoz nem elég az államapparátus ellenőrzése, a társadalmi beleegyezést is újra kell szervezni.

Hegemónia, nem puszta autoriter uralom

Ez a felismerés szorosan kapcsolódik az olasz marxista elméletalkotó, Antonio Gramsci hegemónia fogalmához. Gramsci szerint a politikai hatalom nem kizárólag erőszakon vagy jogi kényszeren alapul, hanem azon, hogy egy adott világkép „józan észként” jelenik meg a társadalomban. Orbán ezt a gondolatot emelte át saját projektjébe, miközben leválasztotta róla a baloldali tartalmat. Az eredmény egy konzervatív ellenhegemón stratégia lett, amely nemcsak intézményeket foglal el, hanem kulturális jelentéseket is újra rendez.

A hegemónia fogalma ebben az összefüggésben azért különösen fontos, mert élesen megkülönbözteti az orbánizmust a pusztán elnyomásra épülő autoriter rendszerektől. Az autoriter uralom elsősorban a kényszerre, a jogi és rendészeti eszközökre támaszkodik; a hegemón projekt ezzel szemben arra törekszik, hogy saját világképét természetesként, magától értetődőként tüntesse fel. Nem az a célja, hogy mindenki egyetértsen vele, hanem hogy ne legyen elképzelhető másként gondolkodni.

Ebben az értelemben félrevezető az orbánizmust kizárólag „illiberális demokráciaként” vagy „hibrid rezsimként” leírni. Ezek a kategóriák intézményi hiányokra és normatív eltérésekre mutatnak rá, de kevéssé ragadják meg azt a politikai ambíciót, amely a társadalmi jelentések újrarendezésére irányul.

Az orbánizmus nem csupán korlátoz, hanem átnevez, átsúlyoz és újraértelmez: a szabadságot szuverenitásként, az egyenlőséget hierarchiaként, a szolidaritást pedig lojalitásként kezeli.

A hegemónia itt nem egyszeri aktus, hanem folyamat. Intézmények, médiatartalmak, oktatási programok és kulturális gesztusok sűrű hálózata biztosítja, hogy a politikai üzenetek ne kampányszerűen, hanem tartósan jelen legyenek. A cél nem pusztán a politikai ellenfelek legyőzése, hanem egy olyan társadalmi közeg létrehozása, amelyben az ellenzéki alternatívák eleve idegennek, életképtelennek vagy veszélyesnek tűnnek.

Az orbánizmus ellenfele ebben az értelemben nem pusztán a politikai ellenzék volt, hanem a liberális globalizmus magyarországi pilléreinek szövetsége: a posztszocialista technokrata elit, a liberális politikai osztály és a transznacionális tőke. Ennek a konstellációnak a lebontására és egy alternatív rend felépítésére az állam mellett egy új médiarendszer, oktatási intézmények, alapítványok és agytrösztök egész hálózata jött létre. Ezek nem kiegészítő elemei a rendszernek, hanem annak gerincei: olyan struktúrák, amelyek a politikai ciklusokon túl is biztosítják az ideológia újratermelését.

Az ellenhegemón stratégia kezdettől fogva kettős volt. Egyfelől taktikai együttélést feltételez a fennálló liberális nemzetközi renddel – EU-tagság, NATO-tagság, gazdasági integráció –, másfelől tudatos befektetést jelent egy illiberális nemzetközi szövetségi rendszer kiépítésébe. Európában ez a radikális jobboldali pártok közötti együttműködésben és új parlamenti blokkok létrejöttében valósult meg. Globális szinten azonban az Egyesült Államok vált a projekt legfontosabb célterületévé.

Az amerikai kapcsolat mint politikai laboratórium

Orbán Viktor már jóval Donald Trump felemelkedése előtt kapcsolatokat épített az amerikai konzervatív világgal. Ezek a kapcsolatok az 1990-es évektől kezdve tanácsadói együttműködésekre, kampánytechnikai transzferekre és intézményi csatornákra épültek. A Trump-korszak azonban minőségi ugrást hozott. Orbán ezt az alkalmat felismerve jelentős magyar közpénzeket mozgósított annak érdekében, hogy rezsimjét mintaként és laboratóriumként mutassa be az amerikai jobboldal számára.

A Trump–Orbán kapcsolat nem pusztán személyes szimpátiára épül. A háttérben lobbicégek, kommunikációs vállalatok, alapítványok és médiaplatformok összekapcsolt hálózata működik, amelynek célja az orbánizmus normalizálása és politikai legitimációja. Magyarország ebben az értelmezésben nem tanácsadóként, hanem precedensként jelenik meg: olyan helyszínként, ahol az illiberális államvezetés már működik, és amelyből tanulni lehet.

Az amerikai politikára gyakorolt hatás nem közvetlen törvényátvételekben mérhető, hanem politikai mintázatokban. A végrehajtó hatalom megerősítésének igénye, az intézményi ellensúlyok relativizálása és a politikai lojalitás felértékelése olyan kormányzási logikaként jelent meg, amelyhez a magyar példa hivatkozási alapot kínált. Hasonlóképpen, a magyar családpolitika is ideológiai eszközzé vált: célzott, középosztály-orientált támogatásokkal jutalmazott hagyományos családmodellek, miközben más társadalmi csoportok kiszorultak a jóléti rendszerből.

Az orbánizmus amerikai recepciója különösen jól látható a végrehajtó hatalom szerepéről folytatott vitákban. A magyar modellben a kormányzás hatékonyságát tudatosan a fékek és ellensúlyok rovására erősítették meg, miközben a központi politikai akaratot a „nemzeti érdek” kizárólagos letéteményeseként jelenítették meg. Ez a logika visszaköszön azokban az amerikai konzervatív elképzelésekben, amelyek az elnöki hatalom kiterjesztését nem demokratikus kockázatként, hanem szükséges korrekcióként írják le.

A családpolitika területén a magyar példa nem egyszerű szakpolitikai mintaként, hanem kulturális kormányzási eszközként vált vonzóvá. A hangsúly nem az univerzális jóléti intézkedéseken, hanem a normatív elvárásokhoz kötött támogatásokon van: az állam jutalmazza azokat az életformákat, amelyeket politikailag kívánatosnak tekint. Ez a megközelítés az amerikai jobboldalon is visszatér, ahol a családpolitika egyre inkább identitáspolitikai fegyverként jelenik meg, nem pedig szociálpolitikai kérdésként.

Hasonló a helyzet a felsőoktatás és a tudástermelés területén. Magyarországon az egyetemek alapítványi kiszervezése formálisan depolitizált, valójában azonban hosszú távú politikai ellenőrzést biztosít. Az autonómia látszata fennmarad, miközben a stratégiai döntések kikerülnek a nyilvános politikai vitákból. Ez a megoldás az amerikai konzervatív diskurzusban is megjelent, ahol az egyetemeket a liberális hegemónia központjaiként azonosítják, és a politikai beavatkozást a „kiegyensúlyozás” eszközeként igazolják.

A magyar modell ebben az értelemben receptként és hivatkozási alapként működik. Nem azt mutatja meg, mit kell pontosan tenni, hanem azt, hogy egy radikális átalakítás politikailag túlélhető, sőt, választásilag is sikeres lehet. A fenti hivatkozott esetekben mind dokumentálható a magyar illiberális befolyás.

A migráció kérdésében a magyar határzár nem csupán technikai megoldásként, hanem civilizációs állásfoglalásként jelent meg az amerikai jobboldali diskurzusban. A migráció biztonsági fenyegetésként való keretezése, a fizikai és jogi elzárás normalizálása, valamint az „ország megvédésének” narratívája visszatérő hivatkozási ponttá vált. Ugyanez igaz az LMBTQ-jogok korlátozására, amely kulturális védekezésként jelent meg, különösen az oktatás és a nyilvános reprezentáció területén.

A felsőoktatás és az akadémiai szféra politikai ellenőrzésének már említett gondolata szintén fontos eleme ennek a mintázatnak. Magyarországon az egyetemek alapítványi kiszervezése tartós kontrollt biztosított a politikai vezetés számára, miközben az intézményi autonómia formálisan fennmaradt. Ez a megoldás az amerikai jobboldali vitákban is hivatkozási ponttá vált.

Ezek az elemek nem mechanikus másolás révén kerültek át az amerikai politikai diskurzusba. Sokkal inkább arról van szó, hogy a magyar modell legitimációs erőforrássá vált: azt az érzetet keltette, hogy az illiberális államvezetés nemcsak lehetséges, hanem „működőképes” is. Ebben az értelemben Magyarország nem konkrét jogszabályokat exportál, hanem politikai képzeletet.

Aszimmetria, korlátok, politikai nyereség

A transzatlanti illiberális ökoszisztéma működésének megértéséhez kulcsfontosságúak azok az intézményi csomópontok, amelyek ezt a kapcsolatrendszert fenntartják. Ezek hálózata biztosítja az ideológiai, személyi és pénzügyi összeköttetéseket, valamint az üzenetek folyamatos áramlását.

A rendszer egyik alapvető sajátossága az aszimmetria. Magyarország aránytalanul sok erőforrást fektet az amerikai kapcsolatokba, míg az Egyesült Államok elsősorban szimbolikus elismerést és politikai inspirációt nyújt. Trump Orbánt nem egyenrangú partnerként, hanem hasznos referenciapontként kezeli. Ez az egyenlőtlenség azonban nem gyengíti Orbán projektjét: a trumpi dicséret és az amerikai jobboldal figyelme belpolitikai tőkeként hasznosítható, és hozzájárul az orbánizmus nemzetközi legitimációjához.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a Trump–Orbán kapcsolat strukturálisan aszimmetrikus marad. Az Egyesült Államok számára Magyarország nem stratégiai partner,

hanem politikai példa és kommunikációs erőforrás. Orbán ezzel szemben létérdeket lát az amerikai kapcsolatokban: számára a trumpi elismerés nem külpolitikai, hanem belpolitikai jelentőségű.

Azonban ez az aszimmetria egyben korlátokat is kijelöl. Az orbánizmus nem exportálható egy az egyben egy nagy, föderális, intézményileg sokkal tagoltabb rendszerbe, mint az Egyesült Államok. Az amerikai alkotmányos berendezkedés, a tagállami autonómia és a politikai pluralizmus mélysége más mozgásteret teremt.

Ugyanakkor ez a korlátozottság nem gyengíti az ellenhegemón projektet. Orbán számára már az is politikai nyereség, ha a magyar modell vitaképes alternatívaként jelenik meg a nyugati közbeszédben. Az illiberális ellenhegemónia nem globális uralomra tör, hanem arra, hogy a liberális hegemónia kizárólagosságát bontsa meg – és ebben a trumpi kapcsolatrendszer hatékony eszköznek bizonyult.

Az orbánizmus ereje tehát nem kizárólag Orbán Viktor személyében rejlik, hanem egy tartósan beágyazott intézményi rendszerben. Alapítványok, oktatási intézmények, médiaplatformok és nemzetközi hálózatok biztosítják az ideológia újratermelését akkor is, ha a politikai környezet megváltozik. Ez az ellenhegemón projekt csak akkor maradhat fenn, ha a nemzetközi rend átalakulása folytatódik, és az illiberális alternatíva továbbra is hihető válaszként jelenik meg a liberális globalizmus válságára.

Magyarország ebben az értelemben egyszerre modell és laboratórium. Az orbánizmus nem csupán következménye a globális átrendeződésnek, hanem aktív formálója is annak: egy olyan politikai vállalkozás, amely a nemzeti szuverenitás nyelvén egy új, transzatlanti illiberális rend lehetőségét teszteli.

Az illiberalizmus, legalább is egyelőre, ugyanakkor nem egy új világrend építője, hanem a megrendült liberális globalizmus parazitája.

Az illiberális együttműködés belső ellentmondásoktól terhelt, ahogy azt az európai radikális jobboldal pártjai megdöbbenéssel tapasztalhatták legutóbb a Grönlandhoz fűződő amerikai követelések kapcsán. Amíg az America First csak lózung, addig jól hangzik, és erősíti a nacionalista diskurzusokat másutt. Amint azonban külpolitikai gyakorlattá válik, kiderül, hogy a nacionalizmus nemzetközi szinten eszkalálódó versengéshez vezet.

Az ellentmondások ellenére, Magyarország, az egyetlen autokrácia az Európai Unión belül, fontos igazodási pont. Orbán Viktor a harmadik leghosszabb ideje hatalomban lévő illiberális vezető Erdoğan török és Putyin orosz elnök után. Ezért nem közömbös Trump a magyarországi április 12-i parlamenti választások eredményei iránt. Ha Orbán veszít, nem pusztán a magyar közélet lélegezhet fel, hanem a nemzetközi illiberális mozgalom is elveszíti egyik szimbólumát és szervező csomópontját. Trump elnöknek a február 5-i posztjában megfogalmazott támogatása ennek köszönhető, valamint annak a rendívül költséges transzatlanti befolyás-hálózatnak, amint Orbán az elmúlt évtizedekben felépített.

Mára világossá vált, hogy az Orbán-rendszer gazdasági alapjai megroppantak. Az egyik utolsó kérdés az áprilisi választás előtt az, hogy a Trump-kapcsolatot Orbán át tudja-e fordítani belpolitikai nyereségre. Egy kulturálisan zárt, nyelvileg elszigetelt országban ez nem könnyű feladat.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a transzatlanti illiberális ellenhegemón hálózat lényege, hogy kormányzati hatalomtól függetlenül is társadalomformáló erő legyen. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és társai nem éves támogatásból, hanem a nekik juttatott vagyonból gazdálkodnak. A kiépített hálózatok akkor is működőképesek maradnak, ha nincs mögöttük kormányzati hatalom. Ha lesz kormányváltás, az egyik legnagyobb kérdés éppen ezért az, hogy mit fog tudni kezdeni az új kormány az illiberalizmusnak ezekkel az államon kívüli hatalmi sáncaival.

A helyzet pontos megértése az egyik feltétele annak, hogy ezeket ellenhegemón erőközpontokat kezelni tudjuk.