Ukrajna provokációnak tartja, hogy a Putyin-rezsim átadott két magyar hadifoglyot az Orbán-kormánynak

A nemzetközi jog súlyos megsértésének minősül, hogy Oroszország átadott két hadifoglyot Magyarországnak - közölte Telegram-oldalán az ukrán hadifoglyok ügyeivel foglalkozó koordinációs törzs.
A testület elítélte a lépést, amelyet orosz provokációnak tekint. Szerintük a történtek a nemzetközi jog elleni támadásnak minősülnek, miközben Oroszország az európai országok destabilizálására is kísérletet tesz az Európa ellen folytatott hibrid háború részeként. Értékelésük szerint a Putyin-rezsim háborús bűncselekményeinek támogatása, valamint az ukrán hadifoglyok életével való manipuláció a nemzetközi bíróságok értékelése szerint az Ukrajna elleni, ki nem provokált agresszióban való részvételnek minősül.
„Felszólítunk minden, ebben a provokációban érintett felet, hogy mondjon le jogellenes szándékairól, és haladéktalanul biztosítsa az Oroszország agressziója következtében fogságba esett ukrán katonák jogainak tiszteletben tartását. Egyúttal követeljük, hogy adjanak teljes körű tájékoztatást a fogságban lévő ukrán állampolgárok egészségi állapotáról, és biztosítsák, hogy Ukrajna felhatalmazott képviselői meglátogathassák országunk megvédőit” - fogalmaz az ukrán koordinációs törzs, amely kitért arra is, folyamatosan azon dolgozik, hogy kiszabadítsa az orosz fogságból Ukrajna állampolgárait, valamint azokat a személyeket is, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek.
2023-ban Ukrajna beleegyezése nélkül már adtak át ukrán állampolgárokat Magyarországnak.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón azt mondta, semmilyen információt nem fog kapni Ukrajna a hadifoglyokról, mivel magyar állampolgárnak minősülnek. Gulyás Gergely szomorúnak tartja, hogy Ukrajna szívesebben látta volna egyébként ukrán-magyar kettős állampolgárokat.