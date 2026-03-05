Orbán-kormány;Oroszország;Magyarország;Ukrajna;provokáció;hadifoglyok;orosz-ukrán háború;

2026-03-05 13:47:00 CET

Ukrajna provokációnak tartja, hogy a Putyin-rezsim átadott két magyar hadifoglyot az Orbán-kormánynak

Az ukránok teljes körű tájékoztatást is követeltek, de Gulyás Gergely szavai szerint ezt aligha fogják megkapni.