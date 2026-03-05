Irán;Egyesült Arab Emírségek;Katar;Abu-Dzabi;drón;háború Iránban;

Füst Doha felett 2026. március 5-én

Elfogott drón törmelékei sebesítettek meg hat ember Abu-Dzabiban, Dohában robbanások voltak

A katari védelmi minisztérium szerint az ország rakétatámadás célpontja.

Egy elfogott drón lehullott törmelékei hat ember megsebesítettek csütörtökön Abu-Dzabi egy ipari városrészében – közölték a hatóságok.

Az ICAD 2 nevű zónában

két helyszínen sérültek meg könnyebben pakisztáni és nepáli állampolgárok, miután az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszere elfogott egy drónt.

Mindeközben a katari fővárosban, Dohában több nagy robbanás hallatszott. A katari védelmi minisztérium közlése szerint az ország „rakétatámadás” célpontja, a rakétákat a légvédelem igyekszik elfogni.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói arról számoltak be, hogy számos robbanás hallatszott, és Doha felett fekete füstoszlop keletkezett.

Irán múlt szombat óta az amerikai-izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és drónt lőtt ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező arab országokban lévő amerikai támaszpontok ellen.

Teherán ugyanakkor tagadja, hogy köze lenne a történtekhez.