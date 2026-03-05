Elfogott drón törmelékei sebesítettek meg hat ember Abu-Dzabiban, Dohában robbanások voltak

Egy elfogott drón lehullott törmelékei hat ember megsebesítettek csütörtökön Abu-Dzabi egy ipari városrészében – közölték a hatóságok.
Az ICAD 2 nevű zónában
két helyszínen sérültek meg könnyebben pakisztáni és nepáli állampolgárok, miután az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszere elfogott egy drónt.
Mindeközben a katari fővárosban, Dohában több nagy robbanás hallatszott. A katari védelmi minisztérium közlése szerint az ország „rakétatámadás” célpontja, a rakétákat a légvédelem igyekszik elfogni.
Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói arról számoltak be, hogy számos robbanás hallatszott, és Doha felett fekete füstoszlop keletkezett.
Irán múlt szombat óta az amerikai-izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és drónt lőtt ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező arab országokban lévő amerikai támaszpontok ellen.Lelőtt a NATO egy török légtér felé tartó iráni rakétátElítélte és igazságtalannak nevezte az Irán elleni offenzívát Irak legfőbb siíta vezetője Drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, Donald Trump megtorlást ígér