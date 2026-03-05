Irán;Egyesült Arab Emírségek;Katar;Abu-Dzabi;drón;háború Iránban;

2026-03-05 15:55:00 CET

Elfogott drón törmelékei sebesítettek meg hat ember Abu-Dzabiban, Dohában robbanások voltak

A katari védelmi minisztérium szerint az ország rakétatámadás célpontja.