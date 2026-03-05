Azerbajdzsán válaszlépést ígér, miután négyen megsérültek egy iráni dróntámadásban

Irán;Azerbajdzsán;dróntámadás;

2026-03-05 15:15:00 CET

Teherán ugyanakkor tagadja, hogy köze lenne a történtekhez.

Négy ember megsérült csütörtök reggel Azerbajdzsánban, miután iráni drónok léptek át az ország határán – a Reuters szerint erről számolt be az azeri védelmi minisztérium, azt ígérve, hogy a támadás nem marad válasz nélkül. A csapás Azerbajdzsán Nahicseván exklávéját érte, mely Iránnal és Örményországgal határos.

Az azeri külügyminisztérium korábbi közlése szerint az egyik drón a nahicseváni nemzetközi repülőtér terminálépületét rongálta meg, egy másik pedig a közeli Shakarabadban, egy iskolánál zuhant le. A tárca elítélte a támadást, és bekérette Irán nagykövetét, kiemelve, magyarázatot vár a történtekre.

A konfliktus kezdete óta ez az első támadás az ország ellen, a körülmények feltárására vizsgálat indult. A The Guardian azt írja, Irán tagadja, hogy köze lenne a történtekhez, és leszögezte, nem fenyegeti a szomszédos országokat.