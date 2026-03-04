Irán;Közel-Kelet;rakéta;NATO;Törökország;háború Iránban;

Illusztráció: A Kimon nevű hadihajó Limasszol partjainál március 4-én

Lelőtt a NATO egy török légtér felé tartó iráni rakétát

A történtek során senki sem sérült meg. 

 A NATO lég- és rakétavédelmi erői lelőttek a Földközi-tenger fölött egy Iránból indított, a török légtér felé tartó ballisztikus rakétát - jelentette be szerdán a török védelmi minisztérium a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A tárca közleményében az állt, hogy az incidensben nem sebesült meg senki. A rakéta az iraki és a szíriai légtéren haladt át, mielőtt a Földközi-tenger keleti medencéjében állomásozó NATO-erők elfogták.

Törökország fenntartja a jogot, hogy a megfelelő módon reagáljon az ellene irányuló támadásokra - közölték, figyelmeztetve egyúttal a feleket, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyekkel súlyosbítanák a válságot.

Egyúttal felszólította a muszlimokat és a nemzetközi közösséget, hogy vállaljanak szolidaritást az iráni néppel.