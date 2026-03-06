Választás 2026: négy évvel ezelőtt a Fidesz tarolt a Buda környéki körzetekben, idén az ellenzék mind a négy egyéni mandátumot elhozhatja

választás;voks;Pest megye;

2026-03-06 11:29:00 CET

Budán túl esélyes a földindulás. Sorozatunk tizenegyedik része.

Noha a legutóbbi országgyűlési választáskor a főváros környékén minden egyéni mandátumot a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek el, Pest megye nyugati szélén az ellenzéki jelöltek sem voltak esélytelenek. A legélesebb harc - akkor már "hagyományosan" - az úgynevezett budakörnyéki (ma Pest megye 03-ként ismert) körzetben dúlt. 2022-ben Menczer Tamás csupán szűk 2 százalékpontos előnnyel nyert mandátumot az akkor az "ellenzéki összefogás" jegyében induló Szél Bernadett előtt. Négy évvel korábban pedig még szorosabb volt itt a verseny, akkor az ugyancsak Fidesz-KDNP-s Csenger-Zalán Zsolt mindössze 296 szavazattal, a leadott voksok 0,42 százalékával tudta csak megelőzni az akkor az LMP-t képviselő Szél Bernadettet.

A választási területhatárok 2024-es átrajzolása - amikor Pest megyét a korábbi 12 helyett 14 egyéni körzetre osztották - erősen érintette Buda környékét is. Az ide tartozó választópolgárok száma - 94 ezerről 82 ezerre - csökkent, míg a településeké - 17-ről 19-re - nőtt.

A választási térkép átszerkesztése során Pest megye 03. számú választási körzete elveszítette egyebek mellett három legnagyobb lélekszámú települését a 29 ezres Budaörsöt, a 16 ezres Budakeszit és 15,5 ezres Biatorbágyot. Helyettük megkapta - néhány kisebb falu társaságában a 12 ezres Budakalászt és a 14,5 ezres Pilisvörösvárt, mely egyben az újjáalakított választókerület székhelye is lett.

Ennek az átszervezésnek az áprilisi voksolás kimenetelére is lehet hatása. Erre vall - jobb híján, utolsó urnás mérésként - a 2024-es európai parlamenti választás helyi eredménye. Akkor Budakörnyék hagyományos 17 településén közel hasonlóan teljesített a két legerősebb induló: a Fidesz-KDNP mindössze 2,7 százalékponttal ért el jobb eredményt, mint a Tisza Párt (41,2 százalék – 38,5 százalék). Az újjárajzolt választókerületben azonban már majd' háromszoros, 7,5 százalékpontos volt a kormánypártok előnye (44 százalék - 36,5 százalék).

A tettre kész Menczer - megválasztása után - valóságos főnyereménynek tűnt a térség számára. Nyomban megoldotta az évek óta visszatérő vízellátási válságot. Nem csak hogy nyilvánosan fegyelmezte a közműszolgáltatót, s annak feletteseit, hanem képes volt mozgósítani a honvédség vízhordó flottáját is a helyiek ellátásra, s egy év múlva már azt a vezetéket is átadták, mely feleslegessé tette az ilyen szükségmegoldásokat. A képviselő aktivitása a ciklus végéig is kitartott, például az idei februári tragikus munkásszálló-tűz után azonnal jelentkezett Budakeszi polgármesterénél, azzal, hogy "Mindenben állok rendelkezésre". Gyorsan reagált a Pilisjászfalura tervezett akkufeldolgozó miatti helyi tiltakozásokra is, amikor kijelentette, hogy "amíg ő a képviselő a választókerületben, addig nem épül ott veszélyes hulladékot feldolgozó üzem". Az agilis népképviselő jól alakított szerepe akár elég is lehetett volna Menczer sima újraválasztásához, ha 2024 végén pártja nem küldi ki "utcai harcosnak" Magyar Péter provokálására. Mire kiderült, hogy ez a Fidesz számára nem volt különösebben sikeres, Menczer már benne ragadt a kocsmai kötözködő szerepében.

Most az újrázásra készülő fideszes jelölt mellett itt új versenyzők indulnak a mandátumért. Menczer a Tiszától olyan ellenfelet kapott, akinek politikai tevékenységét a szélesebb közvélemény is megítélheti már egy ideje.

Bujdosó Andrea, akit vezetőfejlesztési tanácsadóként, illetve gazdasági vezetőként szokás bemutatni, a Tisza kevés "régi káderei" közé tartozik, a 2024-es választás után a fővárosi közgyűlésbe ült be, s tavaly nyáron át is vette az ottani frakciójuk vezetését. A Mi Hazánk is a körzetben élő, de máshonnan jobban ismert jelölttel indul. Borvendég Zsuzsanna történész 2024 óta európai parlamenti képviselő. Ő pártja egyik legjelentősebb erőforrása, így kampányát sem korlátozták a körzetére: ezekben a hetekben is járja az országot Veszprémtől Szegedig, hogy közös fellépésekkel népszerűsítse a Mi Hazánk helyi képviselőjelöltjeit. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje Fodor Bettina az óbudai önkormányzat vagyonkezelő cége igazgatóságának elnöke, a DK-é Vasvári Péter Lajos, önkormányzati informatikus, a Munkáspárté Jeckel Nikoletta, míg a Jobbik a vendéglátásból érkező Deák Balázst támogatja ebben a választókerületben.

A déli szomszédnál, a Pest megyei 02-es választókerületben a Fidesz-KDNP nem indítja újra az idén 70 éves dr. Aradszki Andrást, aki korábban sorozatban négyszer nyert itt egyéni mandátumot. Ennek ellenére sok ismerős névvel találkozhatnak majd a választók a szavazólapokon. A kormányzó pártok dr. Czuczor Gergely budaörsi történelemtanárt küldik a csatába. Ő itt, a választókerület székhelyén már többedszer méreti meg magát. 2024-ben polgármesterjelöltként 67:26 arányban maradt alul Wittinghoff Tamással szemben. Öt évvel korábban ugyancsak indult e posztért, akkor 28 százalékot ért el, szemben Wittinghoff 72 százalékával.

A Mi Hazánk szintén egy tősgyökeres budaörsit állít jelöltként, György Józsefet, aki jelenleg információtechnikával foglalkozó közgazdász. Ő tavalyelőtt ugyancsak indult a város polgármesteri posztjáért, ám akkor csupán szerény 3 százalékos támogatottságot ért el.

Régi kipróbált versenyző Keller László is, őt először még 1994-ben választották itt országgyűlési képviselővé. A Medgyessy-kormány egykori közpénzügyi államtitkára másfél évtized szünet után készül visszatérni az országos politikába, ezúttal a DK támogatásával. "Mert - mint írja - hiszem, hogy ebben a válságokkal teli időszakban valódi, tapasztalt képviseletre van szükség." Dobrev Klára pártelnök hasonlóan vélekedett a jelöltjük bemutatásakor: "Kormányváltás után nincs idő tanulgatni. Olyan emberek kellenek, akik április 13-án már tudják, mi a dolguk."

A Tisza jelöltjének, Pósfai Gábornak nincs politikai múltja, ő eddig más területen szerzett tapasztalatokat. Mint menedzser a Decathlon sportáruházlánc magyarországi felfuttatásával, majd ausztriai térfoglalásával szerzett szakmai hírnevet az elmúlt két évtizedben. Tavaly tavasszal váltott pályát, amikor átvette a Tisza Párt operatív működésének irányítását. A választási körzetében sem ismeretlen, Budaörsön él, s majd harminc éve pingpongozik versenyszerűen a város színeiben.

Ebben a választókerületben a Kutyapárt Danka Dávid joghallgatót küldi a csatába, de itt is azzal a feladattal, hogy ne magának, hanem a pártja listájának gyűjtse a voksokat. A Munkáspárt Oláh Máriót indítja, míg a Jobbik Szücs Gábor oktatáspolitikust, a Mindenki Magyarországa Néppártból tavaly kilépett alelnököt.

A helyi politikai klíma - az utolsó éles mérés szerint - inkább a Tisza, mint a Fidesz-KDNP jelöltjének kedvez. A 2024-es az eu-parlamenti választáson az ide tartozó településeken már többen szavaztak az ellenzéki pártra, mint a kormányzati listára (18.654 - 17.793).

A délebbre kialakított, Érd központú, Pest 01-esnek nevezett egyéni körzetben éppen fordított esélyeket jelez a tavalyelőtti választás szavazataránya: 17.316-16.478 a kormányzó pártok javára a Tisza ellenében.

A Fidesz-KDNP itt egy helyben élő, ám az országos politikából is ismert jelöltet indít. Kardosné Gyurkó Kata 2024-től "a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős" miniszteri biztos volt, tavaly óta pedig "a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszer és az örökbefogadás koordinációjáért felelős" miniszterelnöki biztos posztját tölti be. Helyben is megmérettetett már, 2024-ben indult Érd polgármesteri posztjáért, de akkor Csőzik László simán legyőzte 61:33 arányban.

Mostani fő ellenfele a szintén érdi Jelencsik József közgazdász lehet, aki a Tisza jelölt-selejtezőjén át jutott ehhez a lehetőséghez. Ő új szereplő lehet az országos politikában, noha a Jobbik szakértőjeként dolgozott már az Országgyűlésben és az Európai Parlamentben is.

E két jelöltnél jóval csekélyebb eséllyel indulnak a többiek, így a két érdi önkormányzati képviselő is, a Mi Hazánktól Szalai Timea cukrász, valamint a DK-s Gyekiczki Márton egyetemi hallgató, aki 20 esztendejével az országban is az egyik legfiatalabb jelölt lehet. Az indulók közé várják még a Munkáspárt részéről Leflinger Ágnest, valamint a Jobbiktól Kocsner János építőipari vállalkozót.

Északabbra, a Duna kanyarulatának jobb oldalán kevés izgalmat hozott az előző országgyűlési választás, itt dr. Vitályos Eszter magabiztosan győzte le 52:37 arányban az ellenzéki koalíció jelöltjét. Így aligha volt váratlan, hogy a Fidesz-KDNP az időközben kormányszóvivővé is előrébb léptetett politikusát újraindítja a képviselői mandátumért. Ha a favorit személyében nincs is változás, a most Pest megye 04-esként megjelölt mandátum-területet alaposan átalakította a választókerület-szabászat. A Szentendre központú körzet immár túlnyúlik a Dunán, fel egészen az északi országhatárig, s így a korábbi 17 helyett már 27 települést foglal magában. A helyiek többségének politika hajlamát egyértelműen jelezte a legutóbbi eu-parlamenti választás: a megyei átlagnál messze nagyobb arányban támogatták a Fidesz-KDNP-t a Tiszával szemben. A kormánypártok listája itt a leadott szavazatok 47 százalékát kapta, míg a legerősebb ellenzéki pártnak csak 33 százalék jutott.

Vitályos legesélyesebb kihívója a 38 esztendős szentendrei Tóthmajor Balázs elemző lehet, aki a pénzügyi karrierjét cserélné a Tisza színeiben parlamenti mandátumra. Nála jóval ismertebb, ám kevésbé esélyes az egykori televíziós újságíró, a DK-s Kálmán Olga, aki a 2022-ben országos listán szerzett mandátumát váltaná most itt egyénire. A Mi Hazánk jelöltje, Pál Béla már négy éve is megmérkőzött Vitályos Eszterrel, ám akkor csak harmadik lett a szavazatok mindössze 4 százalékát megszerezve. A már említettek mellett a Kutyapárt Laczkó Kornélt, a Munkáspárt Simon József Ferencet, míg a Jobbik Gutyán Krisztián Ádámot indítja.

Menczer Tamás tavaly nyáron azt szűrte le a kormányfővel folytatott tárgyalásaiból, hogy Orbán Viktor "szereti és nagyra becsüli a budakörnyéki embereket". Ám április 12-én inkább az lesz a döntő, hogy a Buda környékén élők mennyire szeretik, s becsülik Orbán Viktort. A függetlennek tartott friss közvélemény-kutatások szerint mind a négy egyéni mandátumot elhozhatja az ellenzék, s a kormányhoz közelállók eredményei alapján sem zárható ez ki teljesen.