„Indul a tűzijáték, március 15-ig előkerülnek az első betárazott sztorik a pártok és a jelöltjeik ellen”

politika;interjú;felmérés;parlamenti választás;közvélemény-kutatások;Publicus Intézet;Pulai András;

2026-03-06 08:59:00 CET

Voltak törekvések rá, hogy a mi gépeinkben is turkáljanak” – mondta lapunknak Pulai András a Medián Fideszhez került mérési adatai kapcsán. A Publicus Intézet vezetője úgy véli, ők levonták a 2022-es fiaskójuk tanulságait, szerinte nem kizárt, hogy idén senki sem szerez parlamenti többséget. Szerinte ha idén már összeült valahol a manipulációs kerekasztal, az a másik oldal. Interjú.

Januárban húszéves lett a Publicus. Sokan azt gondolják, hogy az ön intézete is egyfajta one-man show…

Pedig nem. Négy közvetlen kollégámmal csináljuk az elemzéseket, a kérdőívek összeállítását, meg a matekot és egyéb kutatási hadműveleteket. Közülük Kálló Dániellel a nyilvánosságban is sokan találkozhatnak nap mint nap. Illetve saját callcenterünk van olyan emberekkel, akik csak nekünk dolgoznak. Békeidőben 20-25-en vagyunk, de most a kampányidőszakban 70 és 100 közé skálázódunk fel, mert nagyon sok a közvetlen megrendelés. Mi az elmúlt húsz évben végig ellenszélben dolgoztunk, és nem is tudtuk volna ezt kivitelezni, ha nem mindent házon belül oldunk meg.

Gyakran megkapják, hogy önök az MSZP házi intézete.

Vannak ellenfeleink, és versenytársaink, akik szeretik ezt állítani.

Alaptalan?

Tipikusan olyanok mondják ezt, akik szintén dolgoztak, vagy dolgoznak az MSZP-nek. Ezt szerintem az irigység motiválja, vagy a konkurenciaharc lenyomata. Ezekkel a dolgokkal én nem szoktam foglalkozni, teszem hozzá: egy ideje a DK-, és a Tisza- intézete is vagyunk többek szerint. Ilyen ez a popszakma, el kell fogadni, hogy mindenféle címkézések vannak. Amikor nincs kampányidőszak, a mi bevételeink 60-70 százaléka piaci, csak a maradék származik politika közeléből. Nyilván kampányidőszakban ez megfordul, de kitettségünk semelyik kis-, vagy nagy párt felé nincs. Nem vagyunk senkinek a házi intézete, de megértem, hogy vannak olyan konkurensek, akik így szeretnének bevételhez jutni.

A kormánytól független közvélemény-kutatók között van irigység?

A részemről nincs, de versenyzés természetesen van. Ez is egy piac, amin mi is kint vagyunk. Egyébként bizonyos szempontból hátrányt jelent, hogy politikával is foglalkozunk, de mások éppen azért választanak minket, mert tudják, hogy velünk szemben semmiféle kormányzati elvárás nincs. Szerintem az elmúlt húsz évben nagyon messzire jutottunk, több ezer kutatás, és adatfelvétel van mögöttünk, és a kollégáinkban is sok tízéves szakmai tapasztalat gyűlt össze, amivel nehéz versenyezni.

A 2022-es választások előtt azt mondták „zárul az olló” a Fidesz és az ellenzék között, ez aztán önökre is égett. Azóta változtattak bármit a módszertanukon, az eszközökben?

Akkor mindenki nagyot tévedett, és mindenkinek le kellett vonni a tanulságokat, mi is levontuk. Teszem hozzá: mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy akkor egymás után csináltunk két kutatást; egy nemzetközit, ami nem jelent meg, és az elhíresültet, ami nyilvános lett. És az a helyzet, hogy a nemzetközi kutatás tűpontos lett, a legpontosabb lett volna; míg az egyel később, némileg más módszertannal készült kutatás sajnos azon kevés kutatásaink közé tartozik az elmúlt húsz évben, amelyik egyáltalán nem sikerült kellően fényesre. Úgyhogy már az elején tudtuk, mik azok az apró módosítások, amiket meg kell tenni, és a következő hónapokban és években ezt visszateszteltük. Például fontos helyi választások mindegyikén kaptunk megrendeléseket és kutattunk. Ezek nem kerültek nyilvánosságra, de minden esetben hibahatáron belül, vagy hibahatár környékén mértük az eredményt. Ahogy a 2024-es főpolgármester választáson is, az a kutatás a legpontosabb lett, az összes adat hibahatáron belül volt. Szerintem a korrekciók sikerültek, de nyilvánvalóan térjünk vissza erre negyven nap múlva, és kiderül. Hozzáteszem: negyven nappal a választások előtt a kutatások még messze nem mutatják meg, hogy mi lesz az eredmény, sőt a választás előtt négy nappal is nagyon sok lehet még a bizonytalanság.

Miért mérnek általában magasabb támogatottságot a DK-nak, mint a többi intézet?

Hát van, amikor igen, van, amikor nem.

Tavaly ősszel például még mindig 7-8 százalékos DK eredmény jött ki, amikor mások régen azt mérték, hogy be sem jutnának parlamentbe.

Legutóbb nálunk is 4 százalékon álltak, ahogy sokan másoknál is. Az Iránytű által felvett intézetek adataiban 1-2 jön ki mostanában, a nem az Iránytűvel dolgozó intézeteknél pedig kábé 3-4 százalék. Tehát nagy eltérés nincsen.

Akkor cáfolja a legendát, hogy önök MSZP-s adatbázisból dolgoznak?

Ne vicceljünk már! Sokmilliós adatbázisunk van, aminek semmi köze pártadatbázisokhoz. Az országos kutatásaink során hívott telefonszámaink egyik fele piacról vásárolt, a másik fele nyers generált szám, amit még soha nem hívtunk. Ezen belül is véletlenszerűen kiválasztott számokat sorsol ki a számítógép, akiket mi egy éven belül nem is hívunk vissza, de ez inkább három-négy év szokott lenni. Nálunk ez főszabály, és minden kutatás során személyesen szoktam ellenőrizni, hogy rendesen be legyen tartva. Zárt rendszerünk van, saját magunk csinálunk mindent, minket nem tud külső szereplő sem megvezetni, vagy kényelmetlen helyzetbe hozni.

A Medián súlyozatlan pártpreferencia-adatai hogyan kerültek ön szerint a Fideszhez? Ezeket Deák Dániel tette közzé, mondván: itt a bizonyíték, hazudnak, amikor nagy Tisza-vezetést publikálnak.

Ez egy nagyon szerencsétlen történet, és mindenképpen szigorítaniuk kell a biztonságon a saját számítógépes rendszerükben. Tudom, hogy ellenérdekelt feleknek voltak törekvései arra, hogy a mi gépeinkben is turkáljanak. Az elmúlt hónapokban is kaptam ilyen jelzéseket, és a 2022-es választás előtt nagyon komoly betörési kísérletek voltak.

Reális, hogy 20 százalékkal vezet a Tisza?

A Fidesz által bemutatott súlyozatlan adatsorban torzított képet láttunk, én azt semmiképpen nem nevezném csalásnak. Azt viszont tudom, hogy nálunk 8-9 százalékkal vezet a Tisza, és a számainkon azt látom, hogy a kormányosztogató intézkedései egyelőre 2022-nél kisebb mértékben, ám elkezdték érzékeltetni a hatásukat a választóknál.

Aki esetleg kutatást akarna hamisítani, hogyan tudná megtenni?

Fogalmam sincs, mert bennem nem merült fel ilyesmi. Pályafutásom során a közvetlen és tágabb környezetemben sem találkoztam olyannal, aki kutatást hamisított volna.

A manipulációs kerekasztal összeült már idén?

Ha valahol összeült, az a másik oldal. Az Alapjogokért Központ hirdette meg, hogy össze kell fogni a fideszes közvélemény-kutatóknak. Látok is koordinációra utaló jeleket az adataikon, de nem tudom, hogy ők tényleg rendszeresen üléseznek-e.

És azt elképzelhetőnek tartja, hogy ők nem csalnak, csak egyszerűen jobb módszertannal dolgoznak, mint önök?

Erre az a tisztességes válasz, hogy nem tudom, mert azt sem tudjuk, ők hogyan dolgoznak. Egyedül a Nézőpont mondja el, hogy segédkérdésekkel megbecsülik azokat is, akik nem árulják el, hogy fideszesek, de valószínűleg odaszavaznak majd. Ez egyébként egy legitim módszer, amit mi is alkalmazunk bizonyos esetekben. Végig elemeztük azokat is, akik nem árulták el, hogy kivel szimpatizálnak, és így valamennyivel több lenne a Fidesz-szavazó, mint a sima pártpreferencia-mintákon. De nekünk nem tolta el annyival az arányokat, mint amennyire az a Nézőpont számaiból következik, és szerintem ez önmagában nem is mutatja meg az eredményt, hiszen nem tudjuk, hogy ezek a szavazók végül el fognak-e menni szavazni. Mi ezért is nem használjuk ezt a módszert a pártpreferencia-adatok pimpelésére.

A Tisza kétharmada reális forgatókönyv?

Hosszú még a kampány, így nem lehet teljesen kizárni, de nem is tartom valószínűnek. Minden egyes kétharmad az egyéni választókörzetekben dől el. Az ellenzék bár nem annyira, mint régen, de továbbra is megosztott. És jelen pillanatban 10 és 20 között van azoknak a körzeteknek a száma, ahol a Kutyapárt, a DK és a független jelöltek szemmel látható gondot tudnak okozni a Tiszának.

Elbukhatja a többi ellenzéki miatt a Tisza a győzelmet?

A Tisza győzelmére ez jelenti a legnagyobb veszélyt szerintem. Budapesten kevésbé jelent gondot, bár ott is vannak olyan körzetek, például Szabó Tímea, Hadházy Ákos, Hiller István, vagy Varju László és Kunhalmi Ágnes esetében, vagy Szombathelyen Czeglédy Csaba, Miskolcon Jakab Péter, ahol elképzelhető, hogy ha ezek a beágyazott ellenzéki jelöltek elég sok szavazatot kapnak, ott nevető harmadikként a Fidesz fusson be.

Melyik kutató számára lesz fekete nap április 12?

Bízom benne, hogy nem a mi számunkra, de valaki számára biztosan az lesz, hiszen nagyon széttartóak a kutatások. A következő időszakban csak meglepetésekre számítok, és szerintem 6-án a jelöltállítás lezárásával indul a tűzijáték, ekkortól kerülnek majd elő a betárazott sztorik a pártok és a jelöltjeik ellen. Ennek az első etapja március 15-éig le fog menni, mert egyik politikai oldal se akarja megkönnyíteni a másik dolgát a nagygyűlések előtt. De a Tiszának most egyértelmű előnye van az országos listás mandátumok tekintetében. Szoros eredményre számítok, sőt, szabad szemmel látható esélyt látok arra is, hogy senki nem szerez majd többséget.

De azért tűzbe tenné a kezét, hogy jelen pillanatban nem a Fidesz, hanem a Tisza vezet.

Határozottan azt gondolom, hogy igen.