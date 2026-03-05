Vlagyimir Putyin szerint Oroszország szállítani fog földgázt Magyarországnak és Szlovákiának, míg tartják magukat a jelenlegi politikájukhoz

Oroszország;földgáz;Magyarország;Szlovákia;Vlagyimir Putyin;

2026-03-05 16:45:00 CET

Mint arról mi is beszámoltunk, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közölte, Oroszország még nem döntött az európai gázpiacról való kivonulásról, de az elnök utasítást adott a kormánynak a döntés előkészítésére. Azonban – ahogy azt a Telex kiszúrta – a Kommerszant orosz napilap beszámolója szerint az orosz elnök Szlovákiának és Magyarországnak továbbra is szállítana gázt a jövőben, bizonyos feltételek mellett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis úgy fogalmazott,

Oroszország továbbra is szállítani fog a „megbízható ügyfeleinek” – Szlovákiának és Magyarországnak – feltéve, hogy „tartják magukat ahhoz a politikájukhoz, amelyet jelenleg is képviselnek”.

Hogy ez alatt pontosan mit ért, azt nem fejtette ki.