Vlagyimir Putyin szerint Oroszország szállítani fog földgázt Magyarországnak és Szlovákiának, míg tartják magukat a jelenlegi politikájukhoz

Mint arról mi is beszámoltunk, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közölte, Oroszország még nem döntött az európai gázpiacról való kivonulásról, de az elnök utasítást adott a kormánynak a döntés előkészítésére. Azonban – ahogy azt a Telex kiszúrta – a Kommerszant orosz napilap beszámolója szerint az orosz elnök Szlovákiának és Magyarországnak továbbra is szállítana gázt a jövőben, bizonyos feltételek mellett.
Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis úgy fogalmazott,
Oroszország továbbra is szállítani fog a „megbízható ügyfeleinek” – Szlovákiának és Magyarországnak – feltéve, hogy „tartják magukat ahhoz a politikájukhoz, amelyet jelenleg is képviselnek”.
Hogy ez alatt pontosan mit ért, azt nem fejtette ki.