Orbán Viktor szerint nem őt, hanem Magyarországot fenyegeti Volodimir Zelenszkij

Orbán Viktor;fenyegetés;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-03-05 20:01:00 CET

Magyar Péter az ügyben úgy reagált, hogy a leköszönő Orbán-kormányt sem fenyegetheti egy külföldi állami vezető sem.

Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat - állította Orbán Viktor a Facebookon közzétett videóbejegyzésében.

Mint ismert, az ukrán elnök egy mai munkamegbeszélés után nyilatkozott az oroszbarát magyar miniszterelnökre utalva: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy a 90 milliárd első részletét, és az ukrán katonáknak lesznek fegyvereik. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a mi embereinknek – hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön.” Minderre azt követően került sor, hogy Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján kijelentette: „Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokádot le fogjuk törni. (...) Győzni fogunk és erőből fogunk győzni”.

A miniszterelnök most elismételte, hogy az ukránok „olajblokád alá vették Magyarországot”, ennek kivédésén dolgoznak. Az olajblokádot le kell törni, nem tudnak megegyezni az ukránokkal - jelentette ki. A miniszterelnök szerint Ukrajna zsarol és kényszeríteni akar, de szerinte Magyarországot nem lehet zsarolni és kényszeríteni. Majd megismételte, hogy Ukrajnának kötelessége működtetni a Barátság kőolajvezetéket. Ezért ha katonai eszközt nem is, de minden lehetséges pénzügyi és politikai eszközt bevet. „Az olajblokádot le fogjuk törni és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet ettől eltántorítani” - közölte Orbán Viktor.

Az ukrán elnök szavaira reagálva Magyar Péter Szarvason úgy fogalmazott: „Az ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Senkit, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem. Sem a leköszönő Orbán-kormányt, sem a leendő Tisza-kormányt. Úgyhogy innen is, Szarvasról felszólítom az ukrán elnököt, hogy tisztázza a szavait, és ha tényleg ezt mondta, akkor vonja vissza.”