Ukrajna;Szijjártó Péter;tüntetés;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;Apáti Bence;Bohár Dániel;

2026-03-05 15:45:00 CET

Ukrajna elleni tüntetésen szólal fel Szijjártó Péter

Mindent és még annál is többet Moszkváért.