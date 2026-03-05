Ukrajna elleni tüntetésen szólal fel Szijjártó Péter

Épp csak hazaért Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel tartott moszkvai találkozójáról Szijjártó Péter, a magyar tárcavezető folytatja Oroszország érdekeinek képviseletét, pénteken egy Ukrajna elleni tüntetésen szólal fel.
A nagy bejelentést a Megafon beszélőfeje, Bohár Dániel tette közzé a Facebookon, eszerint a holnapi tüntetésen a külgazdasági és külügyminiszter is felszólal majd. „BREAKING! Szijjártó Péter is felszólal a pénteki tüntetésen az ukrán nagykövetség előtt!” - fogalmazott a propagandista.
A demonstrációt az Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom szervezi az ukrán nagykövetség elé, s a tárcavezető mellett felszólal még Deák Dániel sokat látott szakértő, G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, valamint Mráz Ágoston Sámuel, a szintén kormánypárti Nézőpont Intézet vezetője.
A tüntetést azon állítás mentén szervezik, hogy a Barátság kőolajvezetéket Ukrajna zárta el. Mint ismert, ez nem igaz, a szállítások január 27-én egy orosz támadást követően álltak le, azonban az Orbán-kormány erről sokáig hallgatott, majd kitartóan elkezdték ismételgetni, hogy Kijev miatt állt le a rendszer. Mindebből annyi a valóság, hogy Ukrajna valóban nem siet helyreállítani a vezetéket, erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt a minap, aki szerint ehhez tűzszünet kellene.Szijjártó Péter szerint Vlagyimir Putyin semmit nem kért az Orbán-kormánytól a két magyar hadifogoly elengedéséértSzijjártó Péter szerint Ukrajna a választásig nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéketVlagyimir Putyin nagyon megörült Szijjártó Péternek, átadta a két kért magyar hadifoglyot