Vlagyimir Putyin fogadja Szijjártó Pétert a moszkvai Kreml Szenátusi palotájában 2026. március 4-én. Az elnök mellett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Ukrajna elleni tüntetésen szólal fel Szijjártó Péter

Mindent és még annál is többet Moszkváért.

Épp csak hazaért Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel tartott moszkvai találkozójáról Szijjártó Péter, a magyar tárcavezető folytatja Oroszország érdekeinek képviseletét, pénteken egy Ukrajna elleni tüntetésen szólal fel.

A nagy bejelentést a Megafon beszélőfeje, Bohár Dániel tette közzé a Facebookon, eszerint a holnapi tüntetésen a külgazdasági és külügyminiszter is felszólal majd. „BREAKING! Szijjártó Péter is felszólal a pénteki tüntetésen az ukrán nagykövetség előtt!” - fogalmazott a propagandista.

A demonstrációt az Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom szervezi az ukrán nagykövetség elé, s a tárcavezető mellett felszólal még Deák Dániel sokat látott szakértő, G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, valamint Mráz Ágoston Sámuel, a szintén kormánypárti Nézőpont Intézet vezetője.

A tüntetést azon állítás mentén szervezik, hogy a Barátság kőolajvezetéket Ukrajna zárta el. Mint ismert, ez nem igaz, a szállítások január 27-én egy orosz támadást követően álltak le, azonban az Orbán-kormány erről sokáig hallgatott, majd kitartóan elkezdték ismételgetni, hogy Kijev miatt állt le a rendszer. Mindebből annyi a valóság, hogy Ukrajna valóban nem siet helyreállítani a vezetéket, erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt a minap, aki szerint ehhez tűzszünet kellene.

