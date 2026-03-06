Alapvető munkavédelmi előírásokat szeghetnek meg a szegedi BYD-gyár építésén

Szeged;építkezés;szabálytalanságok;BYD;

2026-03-06 11:09:00 CET

Verekedő kínai munkások, csomagtartóban utazó dolgozók.

Sárban elakadt munkagépek, az útról lecsúszott markoló, egymással verekedő munkások és csomagtartóban szállított munkavállalók: ilyen felvételek és beszámolók jutottak el a Magyar Hanghoz egy magyar szakembertől, aki a kínai elektromosautó-gyár, a BYD szegedi építkezésén dolgozik.

Elmondása szerint egy gyár építésének megkezdéséhez elengedhetetlen a megfelelően előkészített talaj és a stabil alap minden területen. A földmunkagépekkel korábban el kellett volna végezni az ehhez szükséges munkákat, hogy az oszlopokat szabályosan lehessen felépíteni, valamint hogy a járművek biztonságosan közlekedhessenek az építési területen. A neve elhallgatását kérő forrás azt mondta: ezek az előkészítő feladatok a legtöbb helyen hiányoznak, vagyis az érintett munkákat egyszerűen elhanyagolták.

A lapnak fényképeket és videófelvételeket is átadott a legkirívóbb esetekről. Elmondása szerint elsősorban a munkavédelmi problémákra kívánta felhívni a figyelmet, abban bízva, hogy a nyilvánosság hatására a jövőben a hasonló, épülő gyárak nagyobb hangsúlyt helyeznek az előírások betartására és a biztonságra.Véleménye szerint az alapvető földmunkák hiánya nemcsak most jelent közvetlen balesetveszélyt, hanem a későbbiekben akár az épületszerkezetek megsüllyedését is előidézheti. Szerinte az építkezésnek van olyan része, ahol a talaj állapota miatt a daruk a földbe süllyednek, és akár 50-70 centiméter mély gödröt is kialakítanak maguk alatt. Emiatt számos süllyedés várható különösen akkor, amikor az épületszerkezetek végleges formájukat elérik. Elmondása szerint az építési területen ugyan készültek betonutak, ezek azonban nem elegendők ahhoz, hogy megfelelő körülmények között lehessen dolgozni.

Tapasztalatai alapján minden olyan helyen, ahol járművek közlekednek, nagyjából egy-másfél méter mély, salakos, tömörített talajrétegre lenne szükség, legalább az épülő szakaszoknál és a daruzási területeken. A jelenlegi állapot ettől jelentősen eltér. Hozzátette: még a betonutakon is akadnak olyan szakaszok, ahová autóval nem lehet behajtani, mert megáll rajtuk a víz, és sok helyen annak elvezetése sem megoldott. Az egész terület sáros, ő és munkatársai pedig egész nap ebben gázolnak munka közben. Hiába szivattyúzza egy brigád egész nap a vizet, az érintett részek gyakran teljesen járhatatlanná válnak. A betonutakon naponta történnek balesetek, mivel a kamionok, betonmixerek, billencses autók és más munkagépek sokszor egyáltalán nem férnek el, és gyakran le is csúsznak az útról. Az utak szerkezete annyira rossz állapotú, hogy sokszor még a szélük sem látható. Tovább növeli a veszélyt, hogy közvetlenül az utak mellett mély gödrök és árkok találhatók, amelyek tele vannak vízzel.

Más hiányosságok is akadnak. Elmondása szerint a gyár területén vagy annak közvetlen közelében többször látott túlzsúfolt autókat és az ázsiai országban elterjedt tuktukokat. Az egyik felvételen kínai dolgozók utaznak a kitámasztott csomagtartóban, ami szerinte egy ilyen környezetben gyakorlatilag életveszélyes. Egy másik videón a gyár területén verekedő kínai munkások láthatók, az eset további következményeiről azonban nincs információja.

A BYD-nél dolgozó forrás által elmondottakkal kapcsolatban a Magyar Hang megkereste a a gyár sajtóosztályát, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal sajtóosztályát is, mivel az állami munkavédelmi vizsgálatok hozzájuk tartoznak. Minden érintett témában kérdéseket küldtek, de lapzártáig nem érkezett válasz.