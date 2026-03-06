Házkutatást tartottak a kormányplakátokat „kijavító” pécsi jogásznál

Pécs;házkutatás;plakátrongálás;

2026-03-06 13:50:00 CET

A rendőrség központi utasításra igyekszik megfélemlíteni a kormányplakátok rongálóit, véli Heindl Péter, pécsi jogász. A fellépő rendőrök azonban nem félelemkeltők, s emberségesen végzik dolgukat.

Péntek reggelre a pécsi rendőrkapitányság beidézte Heindl Pétert, aki – mint arról már többször írtunk – minden nap arra szenteli ideje egy részét, hogy korrigálja a kormány választási óriásplakátjait a baranyai megyeszékhelyen. Heindl azért teszi ezt, mert a választási törvény tiltja, hogy a kormány hirdetésekkel beleavatkozzon a kampányba, az ugyanis a pártok dolga. A pécsi jogász emiatt több alkalommal fordult a rendőrséghez, az ügyészséghez, a bíróságokhoz és a választási bizottságokhoz, s noha egyik hatóság sem cáfolta Heindl jogi álláspontját, még se léptek fel a kormány jogsértése ellen, mondván: ez nem az ő feladatuk. Ezek után kezdte átírni a plakátokat a jogvédő szervezeteknél dolgozó Heindl Péter. Bár egy alkalommal a bíróság elítélte őt, Heindl nem hagyott fel tevékenységével. Azokra a plakátokra, melyekre Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Zelenszkij képét nyomták, a pécsi jogász felragasztotta Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, valamint egy zebra fotóját, azt a feliratot pedig, hogy „Üzenjük Brüsszelnek: Nem fizetünk!” arra cserélte, hogy „Üzenjük Hatvanpusztának: nem fizetünk!”

Az elmúlt hetekben kétszer érték tetten őt a rendőrök (ez nem nehéz, hisz sosem menekül el a helyszínről), s mindkét esetben rongálással gyanúsították meg, és „rabosították”. A pénteki beidézést nem követte kihallgatás, a rendőrök hazavitték Heindlt, és házkutatást tartottak nála. Azt mondták, ilyen esetekben ez is az eljárás része. Lefoglaltak nála néhány plakát-átragasztásra festett papírt, majd elmentek.

Heindl - kérdésünkre válaszolva - elmondta: a rendőrök mindig nagyok udvariasan, emberségesen viselkednek vele, így volt ez most is. A jogász hozzátette, reméli, hogy emiatt nem lesz bántódásuk az őt kihallgató egyenruhásoknak.

Heindl úgy látja, hogy az eljárás célja valamiféle központból vezényelt félelemkeltés. Ennek első eleme az volt, hogy az átírt plakátok értékét a rendőrség felvitte 8 ezer forintról 51 ezerre, így míg korábban szabálysértésért vonták őt felelősségre, 2026-tól bűncselekményért kell feleljen.

Az inflációt meghaladó „drágulás” központi utasításra történhetett, mivel a fővárosi kormányplakátok korrigálóit is immár bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Az is kiszivárgott a kapitányságokról, hogy az országos rendőri vezetés ukázba adta az állománynak: kiemelt feladat a kormányplakát-rongálás elleni fellépés. Heindl szerint a teljesen felesleges házkutatás is egy félelemkeltőnek szánt eljárási elem. A pécsi jogász azonban nem ijedt meg, továbbra is minden nap kijavítja a kormány törvényeket felrúgó ragaszait. Heindl ugyanakkor tudja: küzdelme nem éri el a kívánt hatást. Más lenne, ha az ellenzéki pártok és egyesületek - aktivistáikat mozgósítva – egy-két nap alatt átfestenék az összes kormányplakátot. Akkor a rendőrség nem tudna fellépni a jelenség ellen, a kormány pedig nevetségessé válna, és feladná jogsértő propagandáját.