Nem engedték be a TEK központjába az ukrán nagykövetet

Ukrajna;Terrorelhárítási Központ;Sándor Fegyir;

2026-03-06 13:57:00 CET

Úgy fest, tovább romlik a két ország közti viszony.

Pénteken dél körül Sándor Fegyir ukrán nagykövet megjelent a Terrorelhárítási Központ (TEK) budapesti központjának bejáratánál, azonban a Telex helyszínen tartózkodó munkatársa szerint nem jutott be az épületbe.

A portál munkatársát is igazoltatták, majd egy TEK-feliratú pulóvert viselő férfi érkezett a Zách utcai épület elé Fegyirhez. Rövid beszélgetést folytattak, ezt követően a nagykövet az autójában maradt, és a bejárat közelében várakozott. A nagykövet azt követően kereste fel a szervezet központját, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben jelentette be: kiutasítják az országból azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban. Az ukrán pénzszállítók elfogásáról elsőként Andrij Szibiha számolt be pénteken hajnalban a közösségi médiában. Az ügyet „túszul ejtésként” jellemezte, és azt írta, hogy az intézkedés oka ismeretlen.

Az ukrán külügyminiszter közlése szerint a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja. Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között szállítottak készpénzt az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. A járművekben összesen 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt.

Később Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott ki közleményt, amelyben magyarázatot követelt Ukrajnától arra, hogy mit kerestek Magyarországon a pénzszállítók. Mint írta, felmerül a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó. A pénzszállítók őrizetbe vétele után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást.