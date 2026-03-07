"Te Jóisten!" - Majka nekiment a magyar celebeknek

Majka Facebook-oldalán üzent a hazai celebeknek. Bejegyzésében élesen támadta azokat, akik nagy sikereket értek el egy tévécsatornának köszönhetően, de a való életben nem voltak olyan tehetségesek, mint azt mutatták, és sokszor köszönni sem voltak hajlandóak.