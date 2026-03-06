Andrij Szibiha: Nem tűrjük az állami banditizmust, fenntartjuk a jogot, hogy szankciókat vezetünk be Magyarország ellen

Magyarország;Ukrajna;szankciók;Andrij Szibiha;

2026-03-06 14:59:00 CET

Az ukrán külügyminiszter felszólította az Orbán-kormányt, hogy ne rángassa bele Ukrajnát a magyar belpolitikába és a választási kampányba.

Szankciókat léptethet életbe Ukrajna Magyarország ellen, miután a magyar hatóságok pénzmosás gyanúja címén Ausztriából Ukrajnába tartó ukrán pénzszállítókat tartóztattak le - derül ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett bejegyzéséből.

„A magyar tisztviselők ma reggeli politikai nyilatkozatai azt mutatják, hogy hét ukrán állampolgár budapesti őrizetbe vétele Magyarország zsarolásának és választási kampányának része volt. Orbán Viktor ma reggeli, Ukrajnával szembeni követeléseinek listája különösen sokatmondó volt. Ez történik általában azután, hogy embereket túszul ejtenek: követelések. Nem fogjuk tűrni ezt az állami banditizmust” - közölte az ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha úgy folytatta: „Mindenkit, aki felelős állampolgáraink túszul ejtéséért és túszul tartásáért, felelősségre vonunk. Fenntartjuk a jogot a megfelelő intézkedések megtételére, beleértve a szankciók és egyéb korlátozó intézkedések meghozatalát.” A tárcavezető ezt követően ismételten felszólította az Orbán-kormányt, hogy ne rángassa bele Ukrajnát a magyar belpolitikába és a választási kampányba. A történtekre partnereiktől is határozott válaszokat szeretnének, ígérete szerint tájékoztatni fogják őket „Magyarország elfogadhatatlan cselekedeteiről”, cáfolják az „abszurd” vádakat.

Mint beszámoltunk róla, a magyar hatóságok elfogtak hét olyan ukrán állampolgárt, akik két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé. A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették a hét ukrán állampolgárt, akik mindannyian az ukrán állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottai voltak.

A NAV közleménye szerint az előállítottak közt van az ukrán titkosszolgálat, az SZBU egyik korábbi tábornoka is, az ukránok pedig csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén Ukrajnába. A nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével végzi. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később azt közölte, hogy az ukránokat kiutasítják az országból.

A kijevi külügyi tárca közölte, hogy a magyar hatóságok önkényes lépései miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól.