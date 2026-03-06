Megszólalt az ukrán pénzszállítók ügyvédje, szerinte teljes a káosz, a TEK és a NAV egymást cáfolja

Magyarország;botrány;Ukrajna;ügyvéd;ukrán pénzszállítók;

2026-03-06 16:21:00 CET

Az ügyvéd a védencei státuszát sem ismeri.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) azt mondták, hogy a Terrorelhárítási Központnál (TEK) vannak, mert ott hallgatják ki őket, a TEK-nél pedig azt közölték, hogy nincs információjuk, hogy náluk lennének – érzékeltette a 24 kérdésére Horváth Lóránt ügyvéd, mekkora a káosz a csütörtökön az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál elfogott ukrán pénzszállítók ügyében, amelyik miatt a kijevi vezetés állami terrorizmussal vádolja az Orbán-kormányt.

Az egyelőre nem világos, hogy az ügyben a magyar hatóságok akarnak-e mindenkit homályban tartani, de Sándor Fegyir ukrán nagykövetnek korábban annak ellenére nem sikerült beszélnie a hét ukrán állampolgárral, hogy elment értük a TEK-hez. Korábban, a pénzmosásról szóló vád bejelentésekor a NAV külön kitér arra is, hogy az eljárás elindításakor azonnal értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, amelytől azonban semmilyen visszajelzés nem érkezett. – Most próbálunk információkat szerezni, de

engem mint védőt sem engedtek be meghatalmazással sem, ami teljesen érthetetlen. Nem nagyon tudom hova besorolni, ami itt zajlik, de nem egy szabályos eljárás az biztos

– nyilatkozta az ügyvéd, aki a védencei státuszát sem ismeri. A NAV hivatalosan pénzmosás gyanújával folytat nyomozást az ügyben, miközben Ukrajna azt állítja, az ukrán pénzszállítók csak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében vittek pénzt Ausztriába, amikor a TEK lekapcsolta őket. A hét ukrán állampolgárt – az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottait – kiutasítják Magyarországról, amit nem tehetnének meg, ha bűncselekményt követtek volna el.