Demokratikus Koalíció: Minden választókerületben leadtuk az ajánlásokat

A Demokratikus Koalíció jelöltjei az ország mind a 106 választókörzetében leadták a jelöltté váláshoz szükséges számú ajánlásokat – közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében az ellenzéki párt. A szám hivatalosan azonban 105 a Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint, ugyanis Szombathelyen, a Vas megyei 1. számú egyéni választókerületben ugyan DK-s támogatással, de független jelöltként indul Czeglédy Csaba, akit már február 26-án nyilvántartásba vettek.
„A DK az eredeti terveknek megfelelően a kéthetes ajánlásgyűjtési időszakban végig gyűjtötte az ajánlásokat, akkor is, ha a szükséges 500 aláírás már az időszak elején összegyűlt” – írták.Dobrev Klára szerint reális, hogy a DK kap 10 százaléknyi voksot, ő remegő térdű kormánytagokat akar látni a parlamenti választás után
Az ellenzéki párt közleménye szerint párt országos listát is állított, amit a Nemzeti Választási Bizottság hivatalosan nyilvántartásba vett. Hozzátették, hogy folytatják a kampányt, céljuk a kormányváltás és, ahogy fogalmaztak, az erős baloldali képviselet a következő Országgyűlésben.Ha szoros verseny alakul a Fidesz és a Tisza között, a mérleg nyelvévé válhatnak a kis pártokBojár Gábor a DK-t és a Kutyapártot is visszalépésre kéri, nehogy Orbán Viktor nevessen a végén