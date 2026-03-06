Demokratikus Koalíció: Minden választókerületben leadtuk az ajánlásokat

országos lista;Demokratikus Koalíció;ajánlások;parlamenti választás;egyéni választókerületi jelöltek;

2026-03-06 17:03:00 CET

Az ellenzéki párt közölte, hogy már az országos listájukat is nyilvántartásba vették.

A Demokratikus Koalíció jelöltjei az ország mind a 106 választókörzetében leadták a jelöltté váláshoz szükséges számú ajánlásokat – közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében az ellenzéki párt. A szám hivatalosan azonban 105 a Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint, ugyanis Szombathelyen, a Vas megyei 1. számú egyéni választókerületben ugyan DK-s támogatással, de független jelöltként indul Czeglédy Csaba, akit már február 26-án nyilvántartásba vettek.

„A DK az eredeti terveknek megfelelően a kéthetes ajánlásgyűjtési időszakban végig gyűjtötte az ajánlásokat, akkor is, ha a szükséges 500 aláírás már az időszak elején összegyűlt” – írták.

Az ellenzéki párt közleménye szerint párt országos listát is állított, amit a Nemzeti Választási Bizottság hivatalosan nyilvántartásba vett. Hozzátették, hogy folytatják a kampányt, céljuk a kormányváltás és, ahogy fogalmaztak, az erős baloldali képviselet a következő Országgyűlésben.