Kiderült, kik lesznek a DK országos listájának első 20 helyén

2026-03-04 14:28:00 CET

A Demokratikus Koalíció listáját Dobrev Klára pártelnök, Molnár Csaba és Kálmán Olga vezeti.

Szerdán bemutatta országos listájának első 20 helyét a Demokratikus Koalíció (DK). A listavezető Dobrev Klára pártelnök lesz.

A párt lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írta, hogy a választási szabályok szerint a listát állító pártok legfeljebb a listáról megválasztható 93 képviselő háromszorosát jelölhetik, vagyis maximum 279 képviselőt. A DK 110 fős lista állításáról döntött, amelynek első 20 helyén a következő politikusok szerepelnek:

1. Dobrev Klára

2. Molnár Csaba

3. Kálmán Olga

4. Rónai Sándor

5. Varju László

6. Arató Gergely

7. Oláh Lajos

8. Varga Ferenc

9. Barkóczi Balázs

10. Gréczy Zsolt

11. Nagy Szabolcs

12. Herfort Marietta

13. dr. Komáromi Zoltán

14. Bakai-Nagy Zita

15. Nemes Gábor

16. Mucsi Tamás

17. Jószai Teodóra

18. László Imre

19. Niedermüller Péter

20. Páger Ferenc

Mint arról beszámoltunk, nem túl gyorsan, de a DK is összeszedte az országos listaállításhoz szükséges aláírásokat, erről kedden számoltak be. Az ajánlásgyűjtés február 21-e óta tart, vagyis több mint tíz napba telt a szükséges számú körzetben minimum 500-500 aláírást összeszedniük. A Publicus Intézet lapunk számára készített, ma közölt felméréséből egyébként az derül ki, hogy a DK a teljes népességben 3, a biztos szavazóknál és a biztos szavazó pártválasztóknál 4-4 százalékon áll.