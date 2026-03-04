Kiderült, kik lesznek a DK országos listájának első 20 helyén

Szerdán bemutatta országos listájának első 20 helyét a Demokratikus Koalíció (DK). A listavezető Dobrev Klára pártelnök lesz.
A párt lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írta, hogy a választási szabályok szerint a listát állító pártok legfeljebb a listáról megválasztható 93 képviselő háromszorosát jelölhetik, vagyis maximum 279 képviselőt. A DK 110 fős lista állításáról döntött, amelynek első 20 helyén a következő politikusok szerepelnek:
1. Dobrev Klára
2. Molnár Csaba
3. Kálmán Olga
4. Rónai Sándor
5. Varju László
6. Arató Gergely
7. Oláh Lajos
8. Varga Ferenc
9. Barkóczi Balázs
10. Gréczy Zsolt
11. Nagy Szabolcs
12. Herfort Marietta
13. dr. Komáromi Zoltán
14. Bakai-Nagy Zita
15. Nemes Gábor
16. Mucsi Tamás
17. Jószai Teodóra
18. László Imre
19. Niedermüller Péter
20. Páger Ferenc
Mint arról beszámoltunk, nem túl gyorsan, de a DK is összeszedte az országos listaállításhoz szükséges aláírásokat, erről kedden számoltak be. Az ajánlásgyűjtés február 21-e óta tart, vagyis több mint tíz napba telt a szükséges számú körzetben minimum 500-500 aláírást összeszedniük. A Publicus Intézet lapunk számára készített, ma közölt felméréséből egyébként az derül ki, hogy a DK a teljes népességben 3, a biztos szavazóknál és a biztos szavazó pártválasztóknál 4-4 százalékon áll.