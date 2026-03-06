Magyar Péter: Elutasítjuk Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij zsarolását és fenyegetését, de elutasítjuk Orbán Viktor hazugságát és uszítását is

Nem ülünk fel semmilyen provokációnak, elutasítunk minden fenyegetést és zsarolást – közölte Magyar Péter videóüzenetében a Facebookon, reflektálva az Orbán-kormány egyre inkább elfajuló konfliktusára Ukrajnával, amellyel természetesen az oroszpárti magyar kabinet rendre megpróbálja összekenni a Tisza Pártot, egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel.
A Tisza Párt elnöke a székesfehérvári Sóstónál jelentkezett be – A magyar emberek többségével együtt a Tisza is elutasítja a kettős zsarolást. Elutasítjuk mind Vlagyimir Putyin orosz elnök, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsarolását és fenyegetését – jelentette ki. Hozzátette, Magyarországot és a magyar embereket nem zsarolhatja és nem fenyegetheti senki, de „a magyarok döntő többsége elutasítja Orbán Viktor hazugságát, uszítását és fenyegetőzését” is. Közlése szerint a miniszterelnök azért teszi mindezt, mert nem akar 37 nappal a választások előtt a valóságról, a magyar emberek valódi problémáiról beszélni - az általa okozott megélhetési válságról, az Európa-rekorder inflációról és az összeomló magyar közszolgáltatásokról.
Az ellenzéki vezető mindenkit arra kért, hogy maradjanak békések, ne üljenek fel a provokációnak, s békések, de határozottak legyenek a rendszerváltáskor is. Ezt követően arra buzdította híveit, hogy jöjjenek el az országjárására, továbbá március 15-én Budapestre, „a valaha volt legnagyobb tömegrendezvényre”, ahol megüzenik az Orbán-kormánynak, hogy mit kíván a magyar nemzet.
A videóüzenet előzménye, hogy az Orbán-kormány konfliktusa Ukrajnával elég keményen elfajult azóta, hogy január 27-én egy orosz támadás nyomán leállt a Barátság-kőolajvezeték, majd az oroszpárti magyar kabinet Ukrajnát tette felelőssé, amiért nem indítja újra a szállításokat. Az ügy folyományaként Orbán Viktor bejelentette, hogy minden, Ukrajnának kedvező EU-s döntést vétóznak, Volodimir Zelenszkij pedig tegnap megfogalmazott egy nem is annyira burkolt fenyegetést, mondván, hogy ha ez így lesz, akkor az ukrán hadseregnek majd megadja Orbán Viktor címét.Elítélte Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését az Európai Bizottság, csillapodásra szólította fel az ukránokat és a magyarokat isVolodimir Zelenszkij reméli, hogy Orbán Viktor nem blokkolja a 90 milliárdos uniós támogatást, mert ha igen, akkor megadja a címét az ukrán hadseregnek
A TEK csütörtökön lerohant két páncélozott ukrán pénzszállító autót pénzmosási gyanú címén, majd a pénzt lefoglalták, a pénzszállítókat pedig kiutasították az országból. Az ukrán rendőrség az ügyben emberrablás és túszejtés miatt büntetőeljárást indított, az ukrán külügy pedig szankciókat helyezett kilátásba Magyarország ellen.Közzétette országos listáját a Tisza PártEmberrablás és túszejtés miatt Ukrajna büntetőeljárást indított a magyar hatóságok által elfogott pénzszállítók ügyébenVSquare: Már hetek óta Budapesten vannak azok az oroszok, akiket a Putyin-rezsim küldött a parlamenti választás befolyásolásáraVideót és fotókat tett közzé az Orbán-kormány az ukrán pénzszállítók elfogásáról és a lefoglalt pénzről