Magyar Péter: Elutasítjuk Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij zsarolását és fenyegetését, de elutasítjuk Orbán Viktor hazugságát és uszítását is

2026-03-06 19:48:00 CET

A Tisza Párt elnöke mindenkit arra kért, hogy ne üljön fel a provokációnak.

Nem ülünk fel semmilyen provokációnak, elutasítunk minden fenyegetést és zsarolást – közölte Magyar Péter videóüzenetében a Facebookon, reflektálva az Orbán-kormány egyre inkább elfajuló konfliktusára Ukrajnával, amellyel természetesen az oroszpárti magyar kabinet rendre megpróbálja összekenni a Tisza Pártot, egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel.

A Tisza Párt elnöke a székesfehérvári Sóstónál jelentkezett be – A magyar emberek többségével együtt a Tisza is elutasítja a kettős zsarolást. Elutasítjuk mind Vlagyimir Putyin orosz elnök, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsarolását és fenyegetését – jelentette ki. Hozzátette, Magyarországot és a magyar embereket nem zsarolhatja és nem fenyegetheti senki, de „a magyarok döntő többsége elutasítja Orbán Viktor hazugságát, uszítását és fenyegetőzését” is. Közlése szerint a miniszterelnök azért teszi mindezt, mert nem akar 37 nappal a választások előtt a valóságról, a magyar emberek valódi problémáiról beszélni - az általa okozott megélhetési válságról, az Európa-rekorder inflációról és az összeomló magyar közszolgáltatásokról.

Az ellenzéki vezető mindenkit arra kért, hogy maradjanak békések, ne üljenek fel a provokációnak, s békések, de határozottak legyenek a rendszerváltáskor is. Ezt követően arra buzdította híveit, hogy jöjjenek el az országjárására, továbbá március 15-én Budapestre, „a valaha volt legnagyobb tömegrendezvényre”, ahol megüzenik az Orbán-kormánynak, hogy mit kíván a magyar nemzet.

A videóüzenet előzménye, hogy az Orbán-kormány konfliktusa Ukrajnával elég keményen elfajult azóta, hogy január 27-én egy orosz támadás nyomán leállt a Barátság-kőolajvezeték, majd az oroszpárti magyar kabinet Ukrajnát tette felelőssé, amiért nem indítja újra a szállításokat. Az ügy folyományaként Orbán Viktor bejelentette, hogy minden, Ukrajnának kedvező EU-s döntést vétóznak, Volodimir Zelenszkij pedig tegnap megfogalmazott egy nem is annyira burkolt fenyegetést, mondván, hogy ha ez így lesz, akkor az ukrán hadseregnek majd megadja Orbán Viktor címét.

A TEK csütörtökön lerohant két páncélozott ukrán pénzszállító autót pénzmosási gyanú címén, majd a pénzt lefoglalták, a pénzszállítókat pedig kiutasították az országból. Az ukrán rendőrség az ügyben emberrablás és túszejtés miatt büntetőeljárást indított, az ukrán külügy pedig szankciókat helyezett kilátásba Magyarország ellen.