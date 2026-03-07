Az IBUSZ hazahozta azokat az utasait, akik Ománban rekedtek az iráni háború miatt

Közel-Kelet;turizmus;utasok;Omán;IBUSZ;háború Iránban;

2026-03-07 08:06:00 CET

Az érintett utasai részére átfoglalás lehetőséget ajánlanak.

Az IBUSZ utazási iroda hazaszállította az ománi Szalála térségében üdülő 189 utasát, utolsó chartergépük péntek este landolt Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - tájékoztatta az iroda az MTI-t.

Az utazási iroda honlapján közöltek szerint a társaság - utasainak biztonságát elsődleges szempontként kezelve - az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött.

A meghiúsult utakra befizetett részvételi díjat teljes összegben visszatérítik, 14 napon belül. Azonban az útlemondási biztosítás díja nem téríthető vissza, tekintettel arra, hogy a biztosító kockázatviselése a szerződéskötés időpontjában megkezdődött. A BBP (betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás) díját viszont visszakapják az utasok.

Az utazási iroda az érintett utasai részére felajánlja az átfoglalás lehetőségét az IBUSZ saját szervezésű, 2026. május 15-október 15. között induló nyári üdüléseire. A 2026. március 15-ig véglegesített foglalások esetében az aktuális előfoglalási árakon felül további 5 százalékos mértékű kedvezményt biztosítanak.