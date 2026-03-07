Közel-Kelet;turizmus;utasok;Omán;IBUSZ;háború Iránban;

Az IBUSZ hazahozta azokat az utasait, akik Ománban rekedtek az iráni háború miatt

Az érintett utasai részére átfoglalás lehetőséget ajánlanak.

Az IBUSZ utazási iroda hazaszállította az ománi Szalála térségében üdülő 189 utasát, utolsó chartergépük péntek este landolt Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - tájékoztatta az iroda az MTI-t.

Az utazási iroda honlapján közöltek szerint a társaság - utasainak biztonságát elsődleges szempontként kezelve - az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött.

A meghiúsult utakra befizetett részvételi díjat teljes összegben visszatérítik, 14 napon belül. Azonban az útlemondási biztosítás díja nem téríthető vissza, tekintettel arra, hogy a biztosító kockázatviselése a szerződéskötés időpontjában megkezdődött. A BBP (betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás) díját viszont visszakapják az utasok.

Az utazási iroda az érintett utasai részére felajánlja az átfoglalás lehetőségét az IBUSZ saját szervezésű, 2026. május 15-október 15. között induló nyári üdüléseire. A 2026. március 15-ig véglegesített foglalások esetében az aktuális előfoglalási árakon felül további 5 százalékos mértékű kedvezményt biztosítanak.

