Az IBUSZ hazahozta azokat az utasait, akik Ománban rekedtek az iráni háború miatt

Az IBUSZ utazási iroda hazaszállította az ománi Szalála térségében üdülő 189 utasát, utolsó chartergépük péntek este landolt Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - tájékoztatta az iroda az MTI-t.
Az utazási iroda honlapján közöltek szerint a társaság - utasainak biztonságát elsődleges szempontként kezelve - az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött.„Reálisan legalább egy-két hetet mindenképp igénybe vesz, mire mindenki haza tud jutni”
A meghiúsult utakra befizetett részvételi díjat teljes összegben visszatérítik, 14 napon belül. Azonban az útlemondási biztosítás díja nem téríthető vissza, tekintettel arra, hogy a biztosító kockázatviselése a szerződéskötés időpontjában megkezdődött. A BBP (betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás) díját viszont visszakapják az utasok.
Az utazási iroda az érintett utasai részére felajánlja az átfoglalás lehetőségét az IBUSZ saját szervezésű, 2026. május 15-október 15. között induló nyári üdüléseire. A 2026. március 15-ig véglegesített foglalások esetében az aktuális előfoglalási árakon felül további 5 százalékos mértékű kedvezményt biztosítanak.Több ezer magyar ragadt a Közel-Keleten a háború miatt, többségük egyelőre nem tudja, hogyan jut haza