Bejrút déli részének evakuálására szólított fel Izrael

2026-03-05 15:51:00 CET

Újabb csapásokat hajtott végre a Hezbollah vélt központjai ellen az izraeli légierő Libanonban.

Az izraeli hadsereg (IDF) csütörtökön arra szólította fel Bejrút déli külvárosainak a lakosait, hogy hagyják el otthonaikat, valamint költözzenek északra és keletre a libanoni fővárostól – írja a Reuters.

Avichay Adraee katonai szóvivő az X-en közzétett bejegyzésében azt üzente:

„Mentsék meg az életüket, haladéktalanul evakuálják otthonaikat”.

Az IDF azt ígérte, a lakosokat megfelelő időben tájékoztatni fogja arról, ha visszatérhetnek az otthonaikba.

Libanonban az izraeli légierő csütörtökön újabb csapásokat hajtott végre a Hezbollah síita milícia vélt központjai ellen a bejrúti Dahíje negyedben és az ország déli részén. Az egyik célpont a szervezet légi egységének parancsnoksága volt.

A BBC szerint a libanoni egészségügyi minisztérium arról is beszámolt:

Bejrút közelében három ember meghalt és hatan megsérültek két izraeli légicsapásban, a Bejrút–Rafic Hariri nemzetközi repülőtér felé vezető úton.

A libanoni állami média eközben arról írt, egy Tripoli közelében végrehajtott dróntámadásban életét vesztette a Hamász palesztin iszlamista szervezet egyik tagja, Vaszím Ataullah, és a felesége. Az IDF egyelőre nem kommentálta ezt az értesülést.

A Hezbollah csütörtökön drónokkal és rakétákkal támadta a galileai és a Golán-fennsíki határ menti településeket. A támadások nem követeltek áldozatot, a légvédelem elfogta a lövedékek egy részét, a többi lakatlan területen csapódott be.

Az MTI azt írja, csütörtökre virradóan megnyitották Izrael légterét bizonyos repülőgépek előtt: hazaszállító járatok érkeztek az országba. A Ben-Gurion repülőterén landolhattak az első gépek, az El Al Athénból, az Israir pedig Rómából hozott utasokat.