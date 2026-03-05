Bejrút déli részének evakuálására szólított fel Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) csütörtökön arra szólította fel Bejrút déli külvárosainak a lakosait, hogy hagyják el otthonaikat, valamint költözzenek északra és keletre a libanoni fővárostól – írja a Reuters.
Avichay Adraee katonai szóvivő az X-en közzétett bejegyzésében azt üzente:
„Mentsék meg az életüket, haladéktalanul evakuálják otthonaikat”.
Az IDF azt ígérte, a lakosokat megfelelő időben tájékoztatni fogja arról, ha visszatérhetnek az otthonaikba.Az Egyesült Államok közölte, már csaknem kétezer célpontot találtak el Iránban, Libanonban izraeli csapás érhetett egy lakóházat
Libanonban az izraeli légierő csütörtökön újabb csapásokat hajtott végre a Hezbollah síita milícia vélt központjai ellen a bejrúti Dahíje negyedben és az ország déli részén. Az egyik célpont a szervezet légi egységének parancsnoksága volt.
A BBC szerint a libanoni egészségügyi minisztérium arról is beszámolt:
Bejrút közelében három ember meghalt és hatan megsérültek két izraeli légicsapásban, a Bejrút–Rafic Hariri nemzetközi repülőtér felé vezető úton.
A libanoni állami média eközben arról írt, egy Tripoli közelében végrehajtott dróntámadásban életét vesztette a Hamász palesztin iszlamista szervezet egyik tagja, Vaszím Ataullah, és a felesége. Az IDF egyelőre nem kommentálta ezt az értesülést.
A Hezbollah csütörtökön drónokkal és rakétákkal támadta a galileai és a Golán-fennsíki határ menti településeket. A támadások nem követeltek áldozatot, a légvédelem elfogta a lövedékek egy részét, a többi lakatlan területen csapódott be.
Az MTI azt írja, csütörtökre virradóan megnyitották Izrael légterét bizonyos repülőgépek előtt: hazaszállító járatok érkeztek az országba. A Ben-Gurion repülőterén landolhattak az első gépek, az El Al Athénból, az Israir pedig Rómából hozott utasokat.