Elegük lett a romáknak a Pintér-féle Belügyminisztériumból

Az országos roma önkormányzat határozatot hozott arról, hogy kezdeményezi: szakmai felügyeletét a Belügyminisztérium helyett a Miniszterelnökség lássa el a jövőben.

Az előző közgyűléshez képest megváltoztak az erőviszonyok a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatában, többségbe kerültek az Aba-Horváth István elnököt támogató képviselők, a belső ellenzéknek – és Sztojka Attila romaügyi államtitkár szövetségesének – számító Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) frakciója újra kisebbségbe szorult. Így aztán a testület pénteki ülésén sorra megszavazták azokat az előterjesztéseket, amelyeket korábban az akkor éppen többségben lévő ciköszösök lesöpörtek az asztalról.

A testület így – 25 igen és 18 nem szavazattal – döntött arról is, hogy javasolja: ne a Belügyminisztérium, hanem a Miniszterelnökség legyen az országos önkormányzat „szakmai irányító szerve”. Aba-Horváth István nemrég arról beszélt lapunknak, hogy nem kaptak meg összességében 272 millió forintot, ami pedig törvény szerint járna. Úgy ítélte meg, a Sztojka Attila által vezetett államtitkárság „nem tett meg mindent annak érdekében”, hogy hozzájussanak ehhez a pénzhez.

A váltásról szóló előterjesztés indoklása emlékeztetett arra, hogy az országos önkormányzat az alakuló ülése napjától kezdve „jelentős mértékű örökölt hátránnyal” kezdte meg működését. Az elmúlt időszakban a Belügyminisztérium „erőteljesen megfeszített, emberfeletti tempót diktált” annak érdekében, hogy pótolják a múltbéli hiányosságokat.

Az államtitkárság „sok esetben már-már irányító szerepkörén túlterjeszkedő” magatartást tanúsított, „indokolatlannak és túlzónak minősíthető adminisztrációs terhet rótt” az önkormányzatra.

Az országos önkormányzat hibátlan teljesítésigazolásokat kapott, ezért – ahogyan a megszavazott előterjesztés fogalmaz – „joggal elvárhattuk volna, hogy az alapvető kötelezettségeket felénk is teljesíti a Belügyminisztérium”.

Az elismert 13 nemzetiségből 12 nemzetiség esetében szakmai irányító szervként a Miniszterelnökség jár el, kizárólag a romáknál tölti be ezt a feladatot a Belügyminisztérium. A Miniszterelnökség irányítása alatt működő 12 nemzetiség törvényi szabályozás alapján a 2025. évi és a 2026. évi költségvetéshez is megkapta a működési támogatás 20 százalékos emelését – csak az országos roma önkormányzat nem.

A Belügyminisztérium arra hivatkozott, hogy költségvetési és egyéb tartozása volt a jogelőd országos roma önkormányzatnak, amíg ezt nem rendezik, addig nem kaphatják meg az emelést. Csakhogy ennek nincs jogszabályi alapja – állapította meg az elfogadott előterjesztés –, „mivel ilyen kikötés nem fogalmazódott meg az országos nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában”.

Aba-Horváth István a közgyűlésen elhangzott felszólalásában azt is kifogásolta, hogy a belügyminisztériumi államtitkárságnak írt leveleire esetenként nem az államtitkár, hanem a helyettes államtitkár válaszol, vagy éppen egyáltalán nem érkezik válasz. Hangsúlyozta, hogy az országos önkormányzat elnökeként ő a magyarországi cigányságot képviseli.

„Ha valaki engem meggyaláz, akkor a magyarországi cigányságot gyalázza meg”

– jelentette ki.

Az előző közgyűlésen a CiKöSz frakciója az országos önkormányzat intézményeinek beszámolóját és programtervét is elutasította, ezeket most szintén mind elfogadták.

Ahogyan arról többször írtunk, Aba-Horváth István fogja vezetni a roma nemzetiségi választási listát. Kiderült, hogy kampányra 205 millió forintos költségvetési támogatás jut, amit a közgyűlésen megszavazott stratégiának megfelelően fognak elkölteni. Ha Aba-Horváth István bekerül a parlamentbe – akár képviselőként, akár szószólóként –, lemond elnöki tisztségéről. Ígérte: lemondása után nyilvánosan meg fogja nevezni azokat, akik a „legtöbbet ártották a cigány közösségnek”.