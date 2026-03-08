Még mindig nem lelik az utasszállító roncsait

Elvesztették a maradék türelmüket is a maláj géppel eltűntek hozzátartozói. Tegnap a Kuala Lumpur-i hatóságok ellen tüntettek. Válaszokat vártak arra, mire alapozzák azt a hétfői állításukat, amely szerint a gép lezuhant. A kínaiak azt is kifogásolták, hogy hozzátartozóik haláláról egyetlen rövid szöveges üzenetben értesítették őket.