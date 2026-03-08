A független országgyűlési képviselő szerint Németh Virág énektanári diplomával rendelkezik.
Az eddigiekhez képest új és más megközelítésű koncepciót adott át az orosz külügyminiszter amerikai kollégájának. Rubio tervei szerint erről először a háború eszkalációja miatt Vlagyimir Putyinra meglehetősen dühös Donald Trumpot tájékoztatja majd.
Sok ezres tüntetésen követelték tegnap Kuala Lumpurban a maláj miniszterelnök lemondását, azt követően, hogy a korrupciós vádak miatt szorongatott helyzetbe került Najib Razak utasítására egy sor ellenzéki vezetőt előző nap őrizetbe vettek. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
Feltehetően kézigránátot dobtak a foci Eb egyik meccsét néző szurkolókra Kuala Lumpur egyik külvárosi szórakozóhelyén helyi idő szerint kedd hajnalban. A robbantásban nyolc ember megsebesült.
Ausztrál illetékesek megerősítették, hogy a napokban talált újabb roncstöredék „nagy valószínűséggel” a több mint két éve rejtélyes körülmények között eltűnt maláj gép, a MH 370-es járat darabja lehet. Malajzia közlekedési minisztere, Liow Tiong Lai kedden jelentette be, hogy egy dél-afrikai régész is rábukkant egy roncsdarabra, amelyen a Boeing 777-es utasszállító repülőgép motorját gyártó cég logójának egy része látható.
Egyre több roncsdarab kerül elő a Madagaszkár közelében fekvő Reunion szigeténél, amelyekről szakértők azt feltételezik, hogy a tavaly márciusban rejtélyesen, nyomtalanul eltűnt Boeing 777-es repülőgép, a maláj légitársaság MH370-es járatának darabjai. Szerdán egy szárnydarab, szombaton egy ajtódarabot sodort partra a szigetnél az Indiai-óceán.
A frászt hozta az utasokra a pilóta és a személyzet vitája egy maláj légitársaság gépén. Húsz utas inkább leszállt a repülőről az indulás előtt, de a többség végül meggondolta magát, miután a kapitány bocsánatot kért.
Technikai problémák miatt röviddel felszállás után visszafordult az AirAsia X Malajziából Szaúd-Arábiába tartó járata, és órákig körözött a malajziai főváros, Kuala Lumpur felett, mire biztonságosan leszállhatott - közölte vasárnap az olcsó távolsági légi közlekedésre specializálódott AirAsia X nevű társaság illetékese.
Holland szakértők tegnap tették közzé az első hivatalos jelentést az Ukrajnában szerencsétlenül járt malajziai utasszállító, az MH17-es járat lezuhanásáról. Az előzetes szakértői jelentés nem oldotta fel a dilemmákat, csupán annyit állít biztosan, hogy nem műszaki probléma vagy emberi hiba okozta a tragédiát.
Teljes a káosz a csütörtökön a fedélzetén 298 emberrel Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó MH17-es járat lezuhanásának helyszínén, Kelet-Ukrajnában. A nemzetközi szakértők és mentőalakulatok beszámolója szerint a területet ellenőrzésük alatt tartó szakadárok akadályozzák munkájukat.
Ma jelenik meg Magyarországon Amir Ahmed Nasszer "Én és az Iszlám" című könyve az Atlantic Press kiadó gondozásában. A mű az Arab Tavasz szellemi előtörténete, a szudáni sztárblogger memoárjában saját belső drámáján keresztül mutatja be a muszlim fiatalok kétségeit, gyötrelmeit és szabadságvágyát.
A malajziai fővárosban ma osztják ki a sportolói Oscar-díjként számon tartott Laureus-díjakat. Kuala Lumpur mint első ázsiai helyszín azt követően ad otthont a 15. ilyen eseménynek, hogy a Laureus Sportakadémia és a tavalyi házigazda, Rio de Janeiro között ez év elején megszűnt az együttműködés.
Elvesztették a maradék türelmüket is a maláj géppel eltűntek hozzátartozói. Tegnap a Kuala Lumpur-i hatóságok ellen tüntettek. Válaszokat vártak arra, mire alapozzák azt a hétfői állításukat, amely szerint a gép lezuhant. A kínaiak azt is kifogásolták, hogy hozzátartozóik haláláról egyetlen rövid szöveges üzenetben értesítették őket.