Eltűntként keresi Szabó Bálintot a rendőrség

rendőrség;Szabó Bálint;

2026-03-08 12:37:00 CET

Csütörtök délután óta nem elérhető, telefonja ki van kapcsolva, és a családja sem tudott kapcsolatba lépni vele.

Eltűnés miatt keresi a rendőrség Szabó Bálint egykori szegedi önkormányzati képviselőt, aki az utóbbi időben arról ismert, hogy trombitával szokott megjelenni a tüntetéseken, és politikai rendezvényeket zavar meg.

A Szabad Ország Mozgalom (SZOM) a Facebookon azt írja, Szabó Bálint csütörtök délután óta nem elérhető. Telefonja ki van kapcsolva, és a családja sem tudott kapcsolatba lépni vele. A párt kéri, hogy ha bárki tud bármit a hollétéről, azonnal jelezze a hatóságoknak vagy a családnak.

Szabó Bálint hétfőn közölte, hogy mégsem indul Budapest 3. számú választókerületében, a XII. kerületben. A 24.hu érdeklődésére úgy fogalmazott, „elege lett a körzetben zajló csetepatéból”.

Mint arról beszámoltunk, még február elején jelentette be, hogy egyéni parlamenti képviselőjelöltként méreti meg magát a Hegyvidéken. Ebben a körzetben indul Magyar Péter a Tisza Párt színeiben, a Fidesz pedig Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárt indítja. Rajtuk kívül még kilencen, köztük a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció (DK) és a kerületet vezető Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) politikusai jelezték, hogy a helyi választópolgárok bizalmát kérik a 2026-os országgyűlési választáson.