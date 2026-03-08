Újbuda polgármestere bepanaszolta a nőnapi rendezvényen kampányoló fideszeseket

A helyi választási bizottsághoz fordul László Imre, Újbuda DK-s polgármestere, miután a kerület nőnapi rendezvényén kampányoltak a Fidesz aktivistái - jelezte közleményében az önkormányzat.
Az önkormányzat szerint egy pártpolitikától mentes ünnepséget tartottak 60 év feletti nőknek a Kelenföldi Montázs Központban, ahol azonban megjelentek a Fidesz aktivistái, akik virágokat, illetve kampányanyagokat osztogattak a sorban állóknak. A szórólapok Kocsondi Márkot és Steiner Attilát, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeit népszerűsítették.
A történtek László Imre szerint sérthetik a választási eljárás alapelveit, az önkéntes részvétel, az esélyegyenlőség és a jóhiszemű joggyakorlás elvét is, emiatt a választási bizottsághoz nyújtotta be kifogását. Megjegyezte, lehet, hogy a bizottság nem fog jogsértést megállapítani, amit tudomásul vesznek, de ettől még a történtek „politikailag és emberileg is" vállalhatatlanok.