Újbuda polgármestere bepanaszolta a nőnapi rendezvényen kampányoló fideszeseket

aktivisták;Fidesz-KDNP;DK;nőnap;Újbuda;László Imre;

2026-03-08 21:00:00 CET

Fideszes szórólap járt a virág mellé.

A helyi választási bizottsághoz fordul László Imre, Újbuda DK-s polgármestere, miután a kerület nőnapi rendezvényén kampányoltak a Fidesz aktivistái - jelezte közleményében az önkormányzat.

Az önkormányzat szerint egy pártpolitikától mentes ünnepséget tartottak 60 év feletti nőknek a Kelenföldi Montázs Központban, ahol azonban megjelentek a Fidesz aktivistái, akik virágokat, illetve kampányanyagokat osztogattak a sorban állóknak. A szórólapok Kocsondi Márkot és Steiner Attilát, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeit népszerűsítették.

A történtek László Imre szerint sérthetik a választási eljárás alapelveit, az önkéntes részvétel, az esélyegyenlőség és a jóhiszemű joggyakorlás elvét is, emiatt a választási bizottsághoz nyújtotta be kifogását. Megjegyezte, lehet, hogy a bizottság nem fog jogsértést megállapítani, amit tudomásul vesznek, de ettől még a történtek „politikailag és emberileg is” vállalhatatlanok.