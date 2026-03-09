„Most a rezsim leváltása a lényeges” – Rövid lesz a szavazólap, 2010 óta most van a legnagyobb esély a Fidesz legyőzésére

Fidesz;Magyarország;jelöltállítás;szavazólap;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-03-09 05:55:00 CET

Ha kisebb az ellenzéki választék, az értelemszerűen az ellenzéki kihívó Tisza Pártnak kedvezhet – értékelt Mikecz Dániel, miután kisorsolták az országos listák sorrendjét.

Bár a jelöltállítás eredménye még nem végleges, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a hétvégén kisorsolta, hogy a pártlisták milyen sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon. Jelenleg hét lista alkotja a mezőnyt, de ez a szám egészen bizonyosan csökkenni fog. A Tea Párt Közösség nevű társaság ugyanis annak ellenére nyújtott be országos listát, hogy egyetlen egyéni jelöltet sem indított. Márpedig a listaállítás egyik alapvető feltétele, hogy az adott párt jelöltjeinek a 106 választókerületből legalább 71-ben össze kell gyűjteniük 500-500 érvényes ajánlást.

A Tea Párt Közösség listájának nyilvántartásba vételét ezért az NVB annak rendje és módja szerint elutasította, a sorsolásban azonban még ez a formáció is részt vehetett.

Ha valaki kissé zavarosnak találja az eljárást, ne magában keresse a hibát. A lényeg: miután az NVB döntése jogerőssé válik, a trollkodó teapártiak garantáltan lekerülnek a szavazólapról.

A szavazólapon a Magyar Kétfarkú Kutya Párt került az első helyre, ideiglenesen a Tea Párt Közösség lett a második, aztán a Tisza Párt, a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció és a Szolidaritás-Munkáspárt következik, utolsóként a Fidesz-KDNP. A Jobbik még pénteken este maga jelentette be, hogy leadta ugyan az országos lista állításához szükséges számú választókerületben az ajánlásokat, mégsem tud listát állítani, mert a pártnak saját számításai szerint sem sikerült 71 körzetben elegendő érvényes aláírást összeszednie.

2022-ben is hat lista közül lehetett választani, úgy, hogy az akkori ellenzéki összefogás hat pártja közösen indult. A sikeres listaállítást nézve hírmondónak közülük mára csak a DK maradt. Az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd eleve el sem indult.

Amennyiben kevesebb országos lista közül lehet választani, az értelemszerűen kedvez annak a kevés pártnak, amelyik képes volt listaállításra – nyilatkozta lapunknak Mikecz Dániel politológus.

Van olyan választói réteg, amelyik érzi a választás jelentőségét, állampolgári kötelességnek tekinti a részvételt, de annyira nincs pártpreferenciája, hogy akár ismeretlen pártokra is szavaz.

Ezen szavazatok száma azonban kevés. 2018-ban, amikor 23 pártlista közül lehetett választani, a közéleti ismertséggel nem bíró pártok összesített eredménye nem érte el az egy százalékot. Ha kisebb az ellenzéki választék, az értelemszerűen az ellenzéki kihívó Tisza Pártnak kedvezhet – állapította meg Mikecz Dániel.

A helyzet paradoxona, hogy miközben szűkül a kínálat, az ellenzéknek – a Tisza Párt révén – 2010 óta most van a legnagyobb esélye a Fidesz legyőzésére, méghozzá várhatóan magas részvétel mellett. Galgóczi Eszter politológus például nemrég azt mondta a Népszavának, arra számít, hogy a mostani választáson lesz az eddigi legmagasabb részvétel.

A részvételi szándékot jellemzően a polarizáció erősíti – állapította meg Mikecz Dániel. Ha úgy érzik a választók, hogy sok múlik a választáson, és tudnak azonosulni valamelyik párttal, akkor többen mennek el szavazni. Nincs tehát arra szükség, hogy több párt közül lehessen választani a magas részvételhez.

A választás jelentőségét – folytatta – a pártok is szuggerálják, el akarják vinni saját szimpatizánsaikat szavazni. Lényeges ugyanakkor, hogy egy közvélemény-kutatási szituációban a válaszadók meg akarnak felelni a vélt kérdezési elvárásoknak, ezért mondják nagyobb arányban biztosra a részvételüket. Ráadásul a közvélemény-kutatások kevésbé érik el a passzív állampolgárokat.

Kérdésünkre, a listák kevés száma visszaigazolja-e azokat a pártokat, amelyek úgy döntöttek, nem indulnak a választáson, Mikecz Dániel közölte: az, hogy a Jobbik, amelyik korábban rendelkezett országos hálózattal, önkormányzati képviselőkkel, nem tudott listát állítani, árulkodik arról, hogy a többi ellenzéki pártnak is problémája adódhatott volna ezzel a feladattal.

Mennyi esélye van a túlélésre azoknak az eddigi ellenzéki parlamenti pártoknak, amelyek meg se próbáltak listát állítani, vagy megpróbáltak ugyan, de nem jártak sikerrel, illetve a közülük egyedüliként listát állító Demokratikus Koalíciónak, amennyiben nem jut be a parlamentbe? Mikecz Dániel emlékeztetett arra:

a korábbi ellenzéki pártoktól azért fordultak el választóik, mert még egy teljes összefogás esetén sem voltak képesek többséget szerezni. Nehéz elképzelni, hogy miért fordulnának vissza hozzájuk az ellenzéki választók, mi lehet bármiféle nosztalgia alapja.

Vannak elképzelések arra, hogy majd a Tisza Párt győzelme után pluralizálódhat a politikai paletta, de most a rezsim leváltása a lényeges – hangsúlyozta. Ha nyer a Tisza, akkor az ellenzéki választók azt látják majd, hogy végre sikerült a váltás. Nem lenne motiváció arra, hogy akkor 2030-ban „szavazzunk azokra, akik három választáson alulmaradtak a Fidesszel szemben”.

Bár a kisebb pártok szeretnek erre hivatkozni, Mikecz Dániel szerint az ideológiai preferencia sem lenne elegendő motiváció. A Fidesz kifejezetten keresi a kultúrharcos ügyeket, hogy a saját hasznára polarizálhassa a szavazókat. Ha a Tisza nem megy bele ilyen témákba, hanem marad a technokrata, pragmatikus, néppárti politikánál, akkor nem kerülnek ellentmondásba a baloldali, zöld, liberális választóik.

Lényeges – hívta fel a figyelmet Mikecz Dániel –, hogy egy ellenzéki Fidesz továbbra is meghatározó politikai erő maradna, milliós szavazótáborral. Orbán Viktor visszatérésének lehetősége még egy ideig egyesítené a Tisza szavazótáborát.

