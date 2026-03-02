Hann Endre szerint a hatalom azért támadja a Mediánt, hogy a saját választóik ne a valós számokat lássák

Fidesz;közvélemény-kutatás;Medián;hatalom;választók;támadások;Hann Endre;aljasság;Deák Dániel;

A közvélemény-kutató ügyvezető igazgatója nem tartja magával egy szinten lévőnek, de szakmai vitapartnernek sem Deák Dánielt, akinek tettét, az illegálisan megszerzett Medián-adatok közzétételét aljasságnak nevezte.

Nem befolyásolja, sőt, bizonyos értelemben még stimulálja is az a támadáscunami, amit a Medián kap a Fidesztől, a hatalomtól azután, hogy közzéteszik újabb és újabb felméréseiket – mondta el a Válasz Online választási podcastjében Hann Endre. A közvélemény-kutató ügyvezető igazgatója arra a kérdésre, hogy a megafonios Deák Dániel egy papírlapot lebegtetve kétségbe vonja a Medián nyilvánosságra hozott adatait, kijelentette, hogy a jelzett, szűk kör által kezelt adatokhoz mindenképpen illegális módon jutottak hozzá, amit aljasságnak tart. – Azt nem tudom eldönteni, hogy az aljasság kombinálva van-e hozzá nem értéssel – tette hozzá.

Hann Endre szerint náluk most zajlik egy belső vizsgálat, egyelőre az adatvédelmi hatósághoz fordulnak, de a további lépésekről még nem tud nyilatkozni. – Nem vagyunk Deák Dániellel egy szinten, nem tekintem őt szakmai vitapartnernek – szögezte le az ügyvezető. Megerősítette, nem azon gondolkodnak, hogy visszavegyenek vagy óvatosabbak legyenek, hanem azon, hogy a lehető legprecízebben és legátláthatóbban dolgozzanak.

– Ugyanúgy fogunk mérni, ugyanúgy publikálunk, és nem változtatunk a módszertanon azért, mert valakinek nem tetszenek az eredmények. Ha elkezdenénk ehhez igazodni, az már valódi befolyásolás lenne – emelte ki.

A Medián vezetője szerint az ellenük irányuló akciók azt célozzák, nehogy a saját szavazóik reményvesztettek legyenek. – Ha olyan közvélemény-kutatások jelennek meg, amelyek szerint a kormánypárt gyengül vagy a verseny szoros, az megijesztheti a tábort. Ilyenkor két dolgot lehet tenni: vagy megpróbálják megfordítani a trendet politikailag, vagy hiteltelenítik a számokat. Én azt látom, hogy most inkább az utóbbi történik. A cél nem a Medián besározása, hanem az, hogy a saját választóik ne a valós számokat lássák, hanem azt higgyék: ezek a számok nem megbízhatóak – tette hozzá Hann Endre.