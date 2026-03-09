Schadl György kivásárolta a luxusóráját a hatósági vagyonzár alól, 16,5 millió forintot fizetett érte

Völner Pál;vagyonzárolás;luxusóra;Schadl György;Schadl-Völner-ügy;

2026-03-09 07:52:00 CET

A végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökének kisrepülője, hajója és autói egyelőre továbbra is bűnügyi zár alatt vannak. A másik fő vádlott, Völner Pál családja is kiváltott egy ingatlant a lefoglalás alól, utóbbiért 7,75 millió forintot fizettek.

Miközben folyamatban van a Fővárosi Törvényszéken az elmúlt évek legsúlyosabb korrupciós büntetőpere Völner Pál egykori igazságügyi államtitkár és Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke ellen, mindkét fő vádlott kivásárolt egy-egy értékes vagyontárgyat a bűnügyi zár alól – számol be a 24.

A végrehajtók volt elnöke még tavaly kezdeményezte, hogy megválthassa a lefoglalás alatt álló értékeinek egy részét, ezért indítványozta, hogy szakértő állapítsa meg azok értékét. Bár Schadl korábban úgy számolt, hogy körülbelül 30 millió forintot kell fizetnie a bíróságnak az autói, a kisrepülőgépe, és a kishajója, valamint az egyéb értéktárgyai megváltásáért, több mint százmilliós értékbecslés készült a vagyonról. Végül azonban

a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökének mindössze egy Rolex Yacht-Master II típusú svájci luxuskarórát sikerült kivásárolnia a vagyonzár alól, amiért a Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint 16,5 millió forintot fizetett.

A Rolex Yacht-Master II luxusórát egyébként kifejezetten vitorlás versenyekre tervezték, létezik 18 karátos aranyból és 950-e platinából készült változata is, ám a gyártó hivatalos kínálatában már nem szerepel, így új példányok már csak a másodlagos piacon érhetők el.

A lap azt is megtudta, hogy Völner Pál családja is megváltott egy ingatlant a vagyonzár alól: 7,75 millió forintot fizettek azért, hogy megváltsák annak a belterületi ingatlannak a fele részét, amely a volt igazságügyi államtitkár fiának a tulajdona. Mint írják, ez az ingatlan minden bizonnyal Győrságon található, a vádiratban foglaltak szerint ugyanis a volt államtitkárár fiától ezen a településen foglaltak le egy olyan telket, amelynek 50 százalékos tulajdonosa.

Az elmúlt évek legsúlyosabb politikai bűnügyének vádirata szerint a végrehajtók volt elnöke jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak, aki ezért a befolyását Schadl György érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri: önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, aminek a fejében a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. A vádhatóság szerint Schadl György több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól.

A két fő vádlott ellen korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt emeltek vádat. Schadlra tíz, míg Völnerre nyolc év börtönt kértek beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták, továbbá mindkettőjüknél tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást kértek, valamint vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig.

Az év elején arról is beszámoltunk, hogy Immár több pénzt keresett felfüggesztett végrehajtóként a korrupcióval vádolt Schadl György, mint amennyit elítélése esetén büntetésként fizetnie kellene az ügyészség indítványa alapján. Azért van továbbra is lehetősége, hogy százmilliókat keressen, mert a végrehajtói irodáját állandó helyettesítéssel az a Kovássy Szabolcs végrehajtó vette át, aki a 2015-ben Schadl György vezetésével alakult elnökségnek és a jelenlegi vezetőségnek is a tagja.