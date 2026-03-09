Már a polgármester is a gyanúsítottja a svájci tűzvész miatt zajló nyomozásnak

Svájc;tűzvész;gyanúsítás;Crans Montana;

2019 után egyszer sem ellenőrizte, hogy a szórakozóhely megfelel-e a tűzbiztonsági előírásoknak.

Kiterjesztették a nyomozást a crans-montanai bárban szilveszterkor kitört tűzvész ügyében vizsgálódó svájci ügyészek, és már a város polgármesterét is gyanúsítottként kezelik - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Nicolas Féraud polgármestert április közepén fogják kihallgatni a Reuters hírügynökség ügyészségi dokumentumokból származó hétfői értesülése szerint.

Féraud januárban újságírók előtt elismerte, hogy a település 2019 után elmulasztotta elvégezni az elvileg évente kötelező biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzést a szórakozóhelyen. A polgármester szerint a városvezetés nem értesült arról, hogy ezek az ellenőrzések elmaradtak.

Valais (Wallis) kanton ügyészi hivatala megerősítette, hogy újabb személyek ellen kezdtek nyomozni egyebek mellett gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával, de konkrét neveket nem közölt. A nyomozás kezdetben a Constellation nevű bár két francia tulajdonosára összpontosult, de január végén vizsgálat alá került egy volt, illetve egy jelenleg is hivatalban levő helyi tisztségviselő. Most egy további személlyel bővült, és ötre emelkedett a gyanúsítottak köre.

A szilveszteri tragédiában 41 ember életét vesztette, 115-en pedig megsérültek. Az áldozatok többsége tinédzser és fiatal felnőtt volt, sok volt köztük az olasz és a francia állampolgár. Egyes súlyosan megégett sérültek a mai napig kómában vannak. Február végéig 58 sérültet ápoltak még mindig kórházban Svájcban vagy más országban.