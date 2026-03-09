Paolo Sorrentino a Népszavának: Nem hiszek a jó és a rossz, az intelligens és a buta közötti különbségben

politika;film;interjú;Olaszország;Paolo Sorrentino;Toni Servillo;

2026-03-09 18:22:00 CET

A Kegyelem című új Paolo Sorrentino-filmben Toni Servillo a változatosság kedvéért fiktív politikust alakít. A két alkotó exkluzív interjút adott a Népszavának.

Két film után, mely a rossz politikusokat figurázta ki, most jött a Kegyelem, mely azzal a gondolattal játszik el, mi van, ha egy államférfi helyesen cselekszik. Mi okozta ezt a váltást?

Én nem látom ennyire fekete-fehéren a helyzetet. Azt mondanám, hogy olyan politikusok vesznek körül minket, akik meg vannak győződve arról, hogy helyes döntéseket hoznak, miközben folyamatosan rosszul döntenek. A film főszereplője pedig mindig kételkedik abban, hogy rossz döntést hoz-e, és mivel annyira hozzászokott a kételkedéshez, végül néha helyesen dönt. Ez nehéz és szokatlan, mert Olaszországban az elmúlt harminc évben az olasz köztársasági elnökök mindig nagyon felelősségteljesek voltak, és nagyon odafigyeltek arra, hogy ellensúlyozzák az országot irányító miniszterelnökök döntéseit, akik gyakran improvizáltak, meggondolatlanok és provokatívak voltak, mert a választási előítéletekhez próbáltak igazodni.

A Kegyelem fabulajellegét az adja, hogy a dialógusok sokkal szofisztikáltabbak, mint ahogy azt a mostani közbeszédben megszokhattuk. Ezzel el akarta emelni az egész sztorit a valóságtól, kvázi szimbolikussá téve?

Mindig olyan párbeszédeket szeretnék alkotni, amelyek eltérnek a való élettől, mert úgy gondolom, hogy a való élet párbeszédei unalmasak, de élethűeknek kell lenniük. Ezért megpróbálom kitalálni és a lehető leggazdagabbá tenni őket. Ami az írást illeti, az valóban természetes tehetség. Olyan hajlam, mint azoknak, akik kottát nem tudnak olvasni, de fülre zongoráznak. Nem tudom, miért van meg ez a tehetségem.

Nem hiszek a jó és a rossz, az intelligens és a buta közötti különbségben.

Ez valahogy túl egyszerű lenne, és bizonyos szempontból nagyon intelligens, más szempontból pedig teljesen ostoba. Nem hiszem, hogy léteznek egyértelműen jó vagy rossz, egyszerű vagy intelligens emberek.

De ne csak politikusokról beszéljünk: hogyan jött az ötlet, hogy a pápa egy fekete férfi legyen robogóval?

Úgy gondolom, hogy a film fő témája a gyökerek elvesztése, amelyet néha a lelkiismeretünk szolgál, vannak olyan események, amelyek kiválthatják ezt az érzést. Úgy döntöttem, hogy megrajzolom egy férfi portréját, aki történetesen az Olasz Köztársaság elnöke, és azt, hogyan reagál az egyik olyan fordulópontra, amely teljesen kibillenti az egyensúlyából, vagyis a nyugdíjazásra, és arra, hogy képtelen teljes mértékben megérteni a jelen pillanat jelentőségét, és hogyan tudja megmutatni erkölcsi dilemmáit. A filmben van egyfajta ketyegő óra, ami azt jelzi, hogy mielőtt lejár a mandátuma, döntést kell hoznia az eutanáziáról és a két kegyelemről szóló törvényjavaslatról. Mindegyikük nagyon érdekes erkölcsi kétértelműséget hordoz, mert a közönség fele az egyik, a másik fele pedig a másik oldalon áll.

Mennyire érdekes az a szempont, mint filmkészítőnek, hogy efféle témákat mutasson be a közönségnek anélkül, hogy nyomasztó lenne?

Narratív szempontból ez elég nagy kihívás volt és elkötelezettséget igényelt. A drámai történet narratív szerkezete új kihívást jelentett. Általában a filmjeimet a karakterek indítják el és határozzák meg. Ebben az esetben viszont a történet volt a kiindulópont. Nagyon érdekes volt, hogy a történet e három elem körül forgott, amelyek drámai hajtóerőként a karaktereket a döntéseik logikus következményei felé terelték.

A filmen belül van egy szerelmi szál is. Ez is meseszerű lett, nem?

A fiatalok esetében ez valójában egy valós eseményen alapult.

Tanúja voltam a két idős ember közötti növekvő feszültségnek, akik még mindig küzdöttek azzal a ténnyel, hogy egy lány régebben az egyikükkel vagy a másikukkal ment el, és nagyon nagylelkűek voltak.

Tehát ez hihető, tudja, ez megtörténhet, és én egy olyan generációhoz tartozom, amely valószínűleg nagylelkűbb, mint az öné. Ön fiatalabb generációhoz tartozik, és talán a féltékenység valójában nem is egy generációs jellemző, de előfordul, hogy az ember rosszul alszik és egy harminc évvel ezelőtti árulásra gondol: megcsalták vagy sem?

Toni Servillo azt mondta, hogy vége a barátságnak, ha a Kegyelmet nem forgatja le.

Megértem, mert ez a szerep volt a legnehezebb, de egyben a legvágyottabb karakter. Amikor a történetet, a forgatókönyvet négy évvel ezelőtt megírtam, azonnal elküldtem neki, de úgy döntöttem, hogy nem készítem el a filmet. Ő akkor nagyon csalódott volt, és ezt megértem. Toni nagyon szerette volna, ha megcsinálom a Kegyelmet és ennek folyamatosan hangot is adott. Hosszú folyamat volt, egy szerelmes munka.

Minden filmjében meghatározó az erős zenehasználat. Erről tudna mesélni?

Valójában nincs rá egzakt válaszom, mert ez egy nagyon ösztönös folyamat, amely a vágószobában zajlik a vágóval, és mindig van egy pillanat, amikor ösztönösen rájövünk, hogy egy bizonyos típusú zenére van szükségünk a film egy bizonyos részében. Tehát ez csak egy választás, amely a film készítése során jön létre. De nincs egyértelmű válasz, nem úgy, mint egy festő, aki egy bizonyos pillanatban vagy egy másikban dönt egy árnyalat vagy egy szín mellett.