Duplán büntettek a tankerületi központok, a fegyelmi mellett kizárták a 2025 végi jutalmazásból a lázadó pedagógusokat

oktatás;Magyarország;pedagógusok;kizárás;jutalom;tankerületi központok;

2026-02-10 05:55:00 CET

Annak ellenére, hogy ha egy pedagógust már szankcionáltak valamilyen fegyelmi ügyben, nem lehet ugyanarra az ügyre hivatkozva további szankciókat kiszabni.

Kizárták a tavaly december végi jutalmazásból azokat a pedagógusokat, akik korábban valamilyen fegyelmi vétséget követtek el. Akik csak figyelmeztetésben részesültek valami miatt, azok csak igazgatói mérlegelés alapján kaphattak jutalmat - erről tájékoztatták a tankerületi központok a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ), miután az érdekképviselet közérdekű adatigényléssel fordult valamennyi központhoz. A PDSZ blogján közzétett válaszokból az is kiderült, a tankerületek szerint a jutalmazás egységes szempontrendszer szerint történt.

Decemberben a Népszava is beszámolt arról, hogy az állami köznevelési intézmények munkatársai, pedagógusai, a nevelést-oktatást segítő, valamint más területen dolgozók is kaphattak többletjuttatást év végén. Például a Dunakeszi Tankerületi Központban átlagosan bruttó 112 ezer forint volt az egy főre eső, teljes munkaidős pedagógusoknak kiosztható jutalom. A PDSZ-nek már ekkor többen jelezték, hogy semmilyen értesítést nem kaptak az év végi bónuszról, és végül jutalmat sem kaptak. A tankerületekért felelős Klebelsberg Központ ekkor azt a tájékoztatást adta lapunknak, a jutalmazás egységes elvek szerint történt, de arról nem írtak, mi az oka, hogy egyesek mégsem kaptak többletjuttatást.

A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a tankerületi központok gyakorlatával több probléma is van. Egyrészt nem tájékoztatták előzetesen a pedagógusokat arról, hogy a korábbi fegyelmi ügyek vagy figyelmeztetések miatt nem kaphatnak jutalmat. Másrészt az írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetések nem minősülnek fegyelmi büntetésnek, nincsenek jogkövetkezményeik. Harmadrészt, ha egy pedagógust már szankcionáltak valamilyen fegyelmi ügyben, nem lehet ugyanarra az ügyre hivatkozva további szankciókat kiszabni, mint az egyszeri év végi juttatásból való kizárás. Nagy Erzsébet arról is beszámolt, a PDSZ jogsegélyszolgálatát felkereste egy olyan pedagógus is, akinek fogalma sem volt arról, hogy korábban valami miatt figyelmeztetést kapott, csak akkor értesült erről, amikor az elmaradt jutalmáról érdeklődött.

A szakszervezet álláspontja szerint különösen fontos lenne megerősíteni a helyi és az érdekképviseleti egyeztetések gyakorlatát, ami mára szinte teljesen eltűnt az iskolákból és az óvodákból. Minderre a tankerületi központok figyelmét is felhívták, ahogy arra is: nem elfogadható, hogy valakit ugyanazért a cselekményért kétszeresen szankcionáljanak.