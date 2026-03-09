Újra itt a benzinársapka, a négy évvel ezelőtti, hasonló lépés után kiapadtak a kutak

benzin;benzinár;olajár;Magyar Ásványolaj Szövetség;Független Benzinkutak Szövetsége;

2026-03-09 19:26:00 CET

A kormány literenként 595 és 615 forinton maximálja a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi díját.

Hétfő éjféli hatállyal a benzin esetében 595, gázolajnál 615 forinton „védett” hatósági árat vezetett be a kabinet – jelentette be a rendkívüli kormányülés után Orbán Viktor. Az intézkedés csak a magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autókra vonatkozik, beleértve a vállalkozói, mezőgazdasági, fuvarozói gépjárműveket is. A kormány az országos tartalékkészleteket is felszabadítja. A miniszterelnök a lépést az iráni háború és az ukrán „olajblokád” okozta olajárrobbanással indokolta. (Szakértők szerint azonban az, hogy a Barátság-vezetéken nem érkezik olaj, az elszálló térségi üzemanyagárakra nincs hatással. Mi több, utóbbiaktól a hazaiak az utóbbi napokban akár száz forinttal is elmaradtak.)

A döntés előtt lapunknak úgy a nagy láncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ), mind a kis hazai töltőállomások érdekeit képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) képviselői határozottan elvetették az árstop lehetőségét. Álláspontjuk szerint egy ilyen lépés fenyegeti az üzemanyagellátás biztonságát.

A legdrágább üzemanyag márpedig az, ami nincs – fogalmazott előzetesen lapunknak Grád Ottó MÁSZ-főtitkár.

A szakember emlékeztetett, hogy a 2021-22-es árstop is ellátási zavarokba torkollott. A döntés után Grád Ottó érdeklődésünket azzal hárította, hogy alapos álláspontot a pontos jogszabály megjelenése után alakítanak ki.

Rossz, a jövőt felélő döntés született – vélekedett megkeresésünkre Egri Gábor, az FBSZ szakértője. A piacinál alacsonyabb ár fogyasztásra ösztönöz, miközben a jelenlegi nemzetközi és hazai helyzetben az igények kifejezett mérséklését tartja kívánatosnak. Az FBSZ szerint a piaci árak érvényesítése mellett a rászoruló közlekedőket külön rendszerrel lehetne támogatni – szögezte le. Fixált árak mellett az ország olaj- és üzemanyagkészletei legfeljebb néhány hónapig tarthatnak ki – vélekedett Egri Gábor.

Ez olyannyira nem vészmadárkodás, hogy az elmúlt napok során a hazai autósok már meg is tapasztalhatták az „elő-árstop” árnyoldalait - fűzik hozzá szakértők. Bármennyire is mutattak egyre erőteljesebb ugrásokat ugyanis a hazai kútárak, megfigyelők szerint a Mol a töltőállomások felé alkalmazott nagykereskedelmi tarifája benzin esetében közel 50, gázolajnál mintegy 110 forinttal elmaradt a környező államok hasonló díjaitól. Azon túl, hogy a rekordmértékű üzemanyagdrágulási ütem közepette ez az autós-szemszögből örvendetes fejlemény keveseknek tűnt fel, a Mol lépése 2022 elejéhez hasonlóan ismét felbolygatta az üzemanyagkereskedelmet. A környékhez viszonyítva viszonylag alacsony nagykereskedelmi árak láttán ugyanis a Molon kívüli importőrök az osztrák OMV kivételével „leálltak”. Egybehangzó hírek szerint a Mol ugyanakkor a hozzá forduló új vagy kisebb kutakat egyre vontatottabban képes csak kiszolgálni. Így az FBSZ tapasztalatai szerint

egyre több kis kút kényszerül mennyiségi korlát bevezetésére, vagy akár fogy ki a gázolajból.

Mindennek hatására a hazai kútárak igen sajátos fordulatokat írtak le. Miután ugyanis a Holtankoljak.hu keddi hatállyal újabb, ezúttal 10 forintos benzin- és 20 forintos nagykereskedelmi gázolajáremelésről tudósított és egyre több töltőállomásnál sorok alakultak ki, kiszivárgott belső papírok szerint a Mol-töltőállomások 15 órától egységesen 619 forintos benzin- és 639 forintos gázolajárra álltak be. Az árösszehasonlító oldal reggeli kútár-átlagához képest ez 34 forintos benzin- és 10 forintos gázolajáremelést jelentett. A lépés a 595 és 615 forintos új hatósági árak tükrében tiszavirág-életűnek bizonyult. A nagykereskedelmi áremelések pedig 2021-22-höz hasonlóan nagyon hamar lenullázhatják a kutak működését biztosító árrést. Bár a közel-keleti finomítók és olajszállítók Irán általi bombázásáról szóló hírekre hétfő hajnalban az irányadó, Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 94 dollárról a 2022-es válság óta nem látott 120 dolláros szintig ugrott, a kurzus este ismét száz dollár alá esett.

Kevéssé váratlan fordulatként az Orbán-kormány a kialakult helyzetre hivatkozva az Európai Bizottságnál kezdeményezte minden, az orosz energiahordozók behozatalát gátló uniós intézkedés eltörlését. (Az EU-ban csak olajszankció él, de Magyarország ez alól is kivétel.)

Bár tegnap Horvátország is ársapkát vezetett be az üzemanyagra, az biztosít árrést a kereskedőknek – figyelmeztetnek szakértők.