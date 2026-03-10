Telefonon egyeztetett Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a Közel-Kelet, Ukrajna és Venezeula volt a téma

Oroszország;Közel-Kelet;Ukrajna;Venezuela;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2026-03-10 08:21:00 CET

Az amerikai és az orosz elnök 2026-ban először lépett kapcsolatba egymással.

– Nagyon jó telefonbeszélgetést folytattam Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – jelentette ki Donald Trump egy sajtótájékoztatón, a floridai golfklubjában. A Reuters szerint az amerikai elnök hozzátette, Putyin segíteni akar Irán ügyében.

Trump szavai szerint jelezte, az orosz elnöktől nagyobb segítség lenne, ha véget vetne az ukrán-orosz háborúnak. – Ez sokkal hasznosabb lenne – szögezte le.

Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója az MTI szerint arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump a közel-keleti helyzetet, az ukrajnai békefolyamatot és Venezuelát vitatta meg. Kiemelte, a beszélgetés hangsúlya az iráni konfliktuson volt, valamint az Egyesült Államok képviselőinek részvételével zajló, ukrajnai rendezésről folytatott tárgyalásokon.

Usakov szerint a beszélgetés során

Putyin a Washington és Teherán közötti nézeteltérések politikai és diplomáciai eszközökkel való megoldásra szólított fel, egyebek között az öbölbeli arab országok, Irán és más államok vezetőivel folytatott eszmecseréinek figyelembe vételével. Trump a maga részéről az Izraellel közös művelet kontextusában értékelte az eseményeket.

az ukrajnai békefolyamattal kapcsolatban az orosz elnök méltatta az Egyesült Államok és amerikai hivatali partnere személyes közvetítői erőfeszítéseit, és beszámolt a harci érintkezés vonalán kialakult helyzetről. Az amerikai vezető kifejezte reményét a konfliktus mielőbbi rendezésével kapcsolatban.

a felek megvitatták a venezuelai helyzetet is, egyebek között a világ olajpiacának helyzetével összefüggésben.

Beszámolója alapján a kapcsolatfelvétel az amerikai vezető kezdeményezésére jött létre, és körülbelül egy órán át tartott. A felek kijelentették, hogy készek rendszeresen kommunikálni egymással. Usakov hangsúlyozta, hogy a két elnök megbeszélésének gyakorlati jelentősége lesz.

Az amerikai és az orosz elnök 2026-ban először lépett kapcsolatba egymással.