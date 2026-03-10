Ukrajna-ellenes döntésekről szóló határozatot fogadott el kedden az Országgyűlés

Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;háború;Országgyűlés;

2026-03-10 11:43:00 CET

142 igen és 28 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett.

Az Országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot kedden.

A képviselők 142 igen és 28 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett döntöttek a javaslat elfogadása mellett.

Az MTI felidézi, a határozat többek közt arra szólítja fel a kormányt, hogy

Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.

tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.

tegyen meg minden szükséges lépést az EU Ukrajna háborús támogatását célzó politikájának folytatása ellen; akadályozza meg, hogy a magyarok pénzét vagy a Magyarországnak járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék; valamint hogy ne fogadjon el a magyar gazdákat és gazdaságot megillető támogatás jelentős részét Ukrajnába küldő költségvetést.

az Európai Unión belül egyre erősödnek azok a törekvések, amelyek az EU-t katonai szövetséggé alakítanák át – emlékeztet a javaslat, amely az ezen kezdeményezésekkel szembeni fellépésre szólítja fel a kormányt.

A határozat értelmében az Országgyűlés elutasítja az EU intézményeinek azon gyakorlatát is, amely az egyhangú döntéshozatal követelményének megkerülésére irányul.

Arra már a hvg.hu hívta fel a figyelmet, hogy a javaslatra 3 ex-LMP-s, most független képviselő – Bakos Bernadett, Kanász-Nagy Máté és Keresztes László Lóránt – is igennel szavazott.