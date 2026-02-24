Az EU kimondta, lesz megoldás Ukrajna támogatására akkor is, ha Orbán Viktor a korábbi döntést felrúgva próbál gáncsolni

Európai Unió;Magyarország;hitel;Ukrajna;Orbán Viktor;uniós szankciók;blokkolás;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-24 20:20:00 CET

A kölcsönről 27 állam- és kormányfő állapodott meg, ezt az ígéretet nem lehet megszegni. A kölcsönt valamilyen módon biztosan kifizetjük, több lehetőségünk is van - jelentette ki Ursula von der Leyen.

Kedden üres kézzel mentek Kijevbe az EU vezetői, miután Magyarország blokkolta az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelt, és a legújabb, huszadik szankciós csomagot is.

Orbán Viktor még a decemberi EU-csúcson egyezett bele, hogy bár Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimarad a hitel biztosításából, nem fogják azt akadályozni. Ezt a megállapodást rúgta fel a hétvégén a magyar miniszterelnök, hivatalosan azért, mert Ukrajna nem szállít olajat a Barátság kőolajvezetéken. Kedden azonban a Reuters értesülései szerint Kijev a szlovák kőolajvezeték-rendszer üzemeltetőjével azt közölte, hogy február 26-án újraindul a szállítás a Barátságon.

- A kölcsönről 27 állam- és kormányfő állapodott meg. Megígérték. Ezt az ígéretet nem lehet megszegni. A kölcsönt valamilyen módon biztosan kifizetjük. Több lehetőségünk is van, és azokat ki is fogjuk használni

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden kijevi sajtótájékoztatóján. Hogy pontosan milyen jogi eszközöket használna a Bizottság, az nem derült ki.

António Costa, az Európai Tanács elnöke (vagyis az állam- és kormányfőket összefogó EU-csúcs levezetője) is hangsúlyozta, lesz megoldás Ukrajna támogatására, de szerinte ez nincs összefüggésben a Barátság vezetékkel.

- Amikor az Európai Tanács megállapodásra jut, minden tagállamnak együtt kell működnie a döntés végrehajtásában

- tette hozzá.

Costa kiemelte a lojális együttműködés elvének fontosságát, amire az Orbánnak címzett hétfői levelében is utalt. Ez nem egy udvarias brüsszeli formula, hanem az EU alapszerződésében lefektetett elv, ami kötelezi a tagállamokat, arra hogy együttműködjenek. Ezek a szavak különösen erősek a portugál Costától, aki eddig kifejezetten jó viszonyt ápolt Orbánnal, számos kompromisszum megkötésében volt szerepe.

A magyar miniszterelnök vétója a legutolsó pillanatban történt. Az EU-csúcson jogszabályok nem születnek, csak politikai megállapodások. Az ukrán hitel jogi elfogadását a decemberi csúcs után kezdték el, három jogszabállyal. Kettőt a tagállami minisztereknek és az Európai Parlamentnek kellett elfogadnia, és nem volt szükség egyhangú határozatra. Bár nem volt vitáktól mentes az út, például felmerült, hogy ebből a pénzből milyen fegyvereket vehet Ukrajna, de gyorsan kompromisszum született. Magyarország ebből kimaradt, mert nem szálltunk be az úgynevezett megerősített együttműködésbe.

A harmadik jogi lépés az EU hétéves költségvetésének módosítása, amihez a tagállamok egyhangú támogatására, és az EP jóváhagyására is szükség van. Péntekig mindenki azt gondolta, ez csak egy formaság, amit a háború kezdetének keddi évfordulójáig le lehet zavarni. Eddigre remélték a megállapodást a huszadik szankciós csomagról is, amely részleteiről intenzíven tárgyaltak a tagállamok a hó eleje óta.

A magyar kormány érvelése szerint a helyzet megváltozott: egy január végi támadásban megsérült a Barátság kőolajvezetékhez tartozó infrastruktúra, így nem érkezik Ukrajnán keresztül olaj hazánkba. A magyar és a szlovák kormány is azt állítja, az ukránok már kijavították a hibát, csak politikai okból nem szállítják az olajat. Orbán egyenesen a választásokba való beavatkozással vádolja Ukrajnát. Az ukránok ezt tagadják, szerintük időbe telik a munka. Az EU vezetői kedden is arra kérték Volodimir Zelenszkijt, javítsák meg a vezetéket. Ez a lépés ellentmond annak az orbáni állításnak, hogy az EU csak Ukrajnát segíti, nem minket. Több uniós vezető és az ukrán elnök is emlékeztetett, Oroszország támadta a vezetéket, és továbbra is támadja rendszeresen az infrastruktúrát.

Ha Orbán visszakozna - sokan hangsúlyozzák, hogy már számtalan vétótól táncolt vissza a magyar kormányfő -, akkor egy miniszteri szintű szavazásra lenne szükség a hitel elindításához.

Kijev jelezte, áprilistól van szükség a pénzre, hogy a költségvetést és a hadsereg kiadásait fedezni tudják. Így az sem lenne végzetes, ha a március 19-én esedékes következő EU-csúcsig húzódna az ügy.

Az uniós csúcsokon megszokott, hogy olyan kompromisszumok születnek, amik senkinek sem tökéletesek, de cserébe minden politikus elmondhatja, győzelmet aratott. Az Orbán gáncsolására adott reakciók alapján azonban nem valószínű, hogy sokan akarnak asszisztálni ahhoz, hogy a kampányhajrában Brüsszel és Kijev felett arathasson győzelmet Orbán. Bár egyelőre nincs konkrétum a Bizottság és tagállamok B-tervéről, amire a megtámadott országnak valóban szüksége van, ígéretük szerint így vagy úgy, de meg fogják adni az európaiak.