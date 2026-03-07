Orbán Viktor: Én az ukránokkal nem keresem a bajt, ők keresik

Fidesz;Debrecen;Ukrajna;Orbán Viktor;ukránok;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Digitális Polgári Körök;

2026-03-07 14:21:00 CET

Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnak, ha már így döntöttek – tette hozzá a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök szombati, úgynevezett háborúellenes gyűlésén Debrecenben. A fideszes kampányrendezvényen Lázár János is felszólalt, ő azt üzente az ukránoknak Volodimir Zelenszkijről, hogy Z1G.

„Ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket ebben az ügyben győzni. Nem várok el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket” – jelentette ki Orbán Viktor szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) Debrecenben tartott, úgynevezett háborúellenes gyűlésén.

A színpadra lépő miniszterelnököt elsőként Lázár János kérdezte arról, hogyan érintette őt az ukrán elnök fenyegetése. „Nem esik jól az ilyesmi. Biztatásnak is nehéz tekinteni” – válaszolta Orbán. A közönség soraiból az első kérdés az ukrán pénzszállító autókkal kapcsolatban érkezett, azt firtatva, hogy miért nem a legrövidebb úton haladt a két autó és mennyire megszokott, hogy ekkora összeget szállítanak az ukránok, és miért pont Magyarországon keresztül.

Orbán Viktor erre azt mondta, hogy nekik is csak kérdéseik vannak, ők azt akarják tudni, hogy mit akarnak művelni „ezzel a rengeteg pénzzel” az ukránok. – A magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény. Sejteni vélem, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról. Én is pont azt gondolom – tette hozzá, de nem fejtette ki, hogy pontosan mit ért ezalatt. Majd azt állította, hogy Magyarországon „a semmiből kinőtt egy ukránbarát párt”, de van rengeteg ukránbarát médiamunkás” is, és szerinte ezek a hangok itthon csak részben őszinték, a másik részük „zsebből jön”, és tudni akarja, hogyan kerül az a pénz a zsebekbe.

Következőként egy debreceni nyugdíjas férfi arról faggatta a miniszterelnököt, hogy Ukrajna mikor nyithatja meg újra a Barátság kőolajvezetéket, mire a miniszterelnök először a rezsicsökkentésről kezdett beszélni, majd azzal állt elő:

Én az ukránokkal nem keresem a bajt, van nekik elég bajuk a keleti fronton, ők keresik a bajt. Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnak, ha már így döntöttek, megnyitnak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust. Mire jó ez?

Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg majd malmozunk, az ukránokkal „sohasem egyezünk meg zsarolás terhe alatt” – folytatta Orbán, hozzátéve, hogy neki van egy terve, de az ukránoknak is, hiszen ez szerinte egy csata. „Ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket ebben az ügyben győzni. Nem várok el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket” – fogalmazott.

Majd egy édesanya a sírás szélén állva azt kérdezte Orbántól, hogy van ennyi lelkiereje. „Nem apellálok együttérzésre, feladatot látok el. (…) Úgy érzem, kimeríthetetlen erőforrásaim vannak” – mondta. Egy másik kérdésre Orbán azt állította, hogy az ő közösségük egy „szeretetközösség”, míg a másik oldal „egy gyűlöletközösség”, amire nem lehet országot, nemzetet, jövőt építeni.

„Azzal én nem tudok mit kezdeni, hogyha valaki halálosan megsértődik rám azért, mert a feleségét nevezem ki igazságügyi miniszternek, és nem őt, majd a sértődöttségéből és a gyűlöletéből megindul, hogy szervezzen egy pártot, amivel fölforgatja Magyarországot”

– mondta Orbán Viktor Magyar Péterről és a Tisza Pártról.

„Mi a véleménye Ukrajna uniós csatlakozásáról?” – kérdezte Szőllősi Roland, Pocsaj nagyközség polgármestere. „Nagy kedvet nem csináltak nekem hozzá” – válaszolta Orbán. Majd arról beszélt, nem tudjuk, hogy végződik majd a háború, ebben a pillanatban Ukrajna „haldoklik, szenved, miközben bennünket fenyeget és durváskodik”. Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán – jegyezte meg, hozzátéve, ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele.

A kormányfő szerint ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot az, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust, és ha béke is lesz, sokáig nem lesz stabil az ukrán határ, ezért mindenképpen az EU-n kívül kell tartani őket. Orbán ugyanakkor azt mondja, ő nincs az ukránok ellen, kell velük majd kötni egy tagsággal nem azonos olyan stratégiai szövetséget, amelynek keretében érdekeinkkel összhangba hozható módon lehetne támogatni az ukrán gazdaságot. „Semmilyen tagsági viszonyt nem támogatok, ami olyan jogokat ad nekik, mint ami nekünk van, de támogatok egy stratégiai együttműködést, egy megállapodást, ami nekik is jó, meg nekünk is. Aztán fenntartjuk, amíg mind a két fél tartja a szavát” – fejtette ki.

Egy debreceni lakos azt kérdezte, előfordulhat-e, hogy a kőolaj után a földgázszállítás is leálljon. Maximum árproblémánk lehet, de a Szijjártó Péter által kötött megállapodások nyomán biztosított a gázszállítás – ígérte Orbán Viktor. Arra a kérdésre, hogy lezárná-e a kormány az Ukrajnába menő áramexportot, azt mondta: „Nem zárom ki, de ezt a végére hagyom. (…) Ha lehet elkerülném, hogy olyan lépéseket tegyünk, amely közvetlenül okoz fájdalmat az Ukrajnában élő magyar és ukrán embereknek.”

Az eseményen egyébként az összes hozzászólás egytől egyig a Fidesz propagandájába illeszkedő háborús narratívát erősítette. Kritikus kérdés nem hangzott el, sőt volt, aki csak azért kért szót, hogy elmondja, mennyire szereti Orbán Viktort és kérne tőle egy közös fotót, valamint azt hangoztassa, hogy Magyar Péter mennyire alkalmatlan. Orbán egyébként egy ponton arra a kérdésre, mi van azokkal, akik nem rájuk szavaznak, azt mondta, a választási csata hevében hajlamosak „nem csak szép dolgokat” gondolni róluk, de a végén majd ez leülepszik, ha túljutnak a választáson, reményeik szerint „egy magabiztos győzelemmel”. Úgy véli, a Fidesz-kormánnyal azok is járnak, akik nem rájuk szavaznak. „Nem pártalapon vezetjük az országot, hanem nemzeti alapon” – állította.

Lázár János az ukránoknak Volodimir Zelenszkijről: Z1G

Innen üzenjük minden ukránnak és a világnak: „Z1G" – jelentette ki a debreceni DPK-gyűlésen Lázár János, aki Orbán Viktor előtt szólalt fel. Az építési és közlekedési miniszter Volodimir Zelenszkijnek címzett üzenetével Simicska Lajos híres, 2015. február 6-án elhangzott kijelentésére játszik rá, ekkor ugyanis az üzletember, a NER egyik értelmi szerzője azt nyilatkozta: – Az Orbán Viktor is geci.

Lázár János arról is beszélt, hogy ha kimaradunk a háborúból, ha képesek leszünk, kimaradni a nemzetközi konfliktusokból, akkor Magyarországon még nyugodtabb és még jobb lehet az élet. Hozzátette: „Mi magyarok a kimaradás mellett akkor is kitartunk, ha Magyarország miniszterelnökét életveszélyesen megfenyegeti az ukrán keresztapa.”

A tárcavezető jelezte: egy év, 45 Lázárinfó, ezer kérdező és több mint háromezer kérdés után lezárulnak a Lázárinfók, de hétfőtől indul a Lázárinfó Expressz. „Nem kevesebb Lázár kell a kampányba, hanem sokkal több” – mondta saját magáról, majd vicceskedve hozzátette, – Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés.