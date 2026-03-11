Ursula von der Leyen közölte, stratégiai baklövés lenne visszatérni az orosz fosszilis energiához

Stratégiai baklövés lenne a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz, ugyanis még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban.
Az Európai Parlament plenáris ülésének a tagországok állam-, illetve kormányfői jövő heti üléséről, valamint a közel-keleti helyzetről folytatott vitáján Ursula von der Leyen kijelentette: az EU elmúlt években hozott intézkedéseinek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak.
Hozzátette, az öböl menti zavarok mindenhol befolyásolják az árakat, az iráni konfliktus kezdete óta a gázárak 50 százalékkal, az olajárak pedig 27 százalékkal emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy a tíz napja tartó háború immár hárommilliárd euróba került az európai adófizetőknek a fosszilis tüzelőanyagok importja révén. – Ez a függőségünk ára – fogalmazott.
– Bármilyen intézkedéseket is hozunk, amíg a fosszilis tüzelőanyagok jelentős részét instabil régiókból importáljuk, addig sebezhetőek és kiszolgáltatottak maradunk – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.Elfogadta az Európai Tanács az orosz gázimport fokozatosan életbe lépő tilalmát, Magyarország perel
Orbán Viktor miniszterelnök még hétfőn arról számolt be, szerinte egész Európában felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni minden, az orosz energiára kivetett szankciót. Ezt – folytatta – egy levélben kezdeményezte Ursula von der Leyen bizottsági elnöknél.Vlagyimir Putyin még nem döntött, hogy Oroszország kivonul-e az európai gázpiacról, de utasítást adott az előkészítésreMagyarország eddig 285 milliárd forintot vesztett az orosz földgázszerződésen, Vlagyimir Putyin már szinte mindenkinek olcsóbban mér, mint nekünk