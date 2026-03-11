Ursula von der Leyen közölte, stratégiai baklövés lenne visszatérni az orosz fosszilis energiához

Európai Unió;Európai Bizottság;orosz gáz;Ursula von der Leyen;orosz olaj;

2026-03-11 12:07:00 CET

Ez ugyanis még sebezhetőbbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki.

Stratégiai baklövés lenne a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz, ugyanis még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a tagországok állam-, illetve kormányfői jövő heti üléséről, valamint a közel-keleti helyzetről folytatott vitáján Ursula von der Leyen kijelentette: az EU elmúlt években hozott intézkedéseinek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak.

Hozzátette, az öböl menti zavarok mindenhol befolyásolják az árakat, az iráni konfliktus kezdete óta a gázárak 50 százalékkal, az olajárak pedig 27 százalékkal emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy a tíz napja tartó háború immár hárommilliárd euróba került az európai adófizetőknek a fosszilis tüzelőanyagok importja révén. – Ez a függőségünk ára – fogalmazott.

– Bármilyen intézkedéseket is hozunk, amíg a fosszilis tüzelőanyagok jelentős részét instabil régiókból importáljuk, addig sebezhetőek és kiszolgáltatottak maradunk – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök még hétfőn arról számolt be, szerinte egész Európában felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni minden, az orosz energiára kivetett szankciót. Ezt – folytatta – egy levélben kezdeményezte Ursula von der Leyen bizottsági elnöknél.