Négy ember megsérült, miután drónok zuhantak le a dubaji repülőtér közelében

Négy ember megsérült, amikor lezuhant két drón a Dubaji nemzetközi repülőtér közelében – írja a BBC a dubaji médiairoda közlése alapján.
A tájékoztatás szerint egy indiai állampolgár „közepes súlyosságú”, míg két ghánai és egy bangladesi állampolgár könnyebb sérüléseket szenvedett. A repülőtéren nincs légiforgalmi fennakadás.
A BBC-nek egy utas a repülőtéren arról számolt be: arra szólították fel őket, hogy az ablakoktól távolodjanak el, és védettebb helyen keressenek menedéket.
Az Egyesült Arab Emírségek később közölte, hogy a drónokat megsemmisítették.