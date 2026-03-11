Irán;repülőtér;Dubaj;Egyesült Arab Emírségek;drónok;háború Iránban;

A dubaji nemzetközi repülőtér - Korábbi felvétel

Négy ember megsérült, miután drónok zuhantak le a dubaji repülőtér közelében

Egy indiai, két ghánai és egy bangladesi állampolgár sebesült meg, egyikük sem szenvedett súlyos sérüléseket.

Négy ember megsérült, amikor lezuhant két drón a Dubaji nemzetközi repülőtér közelében – írja a BBC a dubaji médiairoda közlése alapján.

A tájékoztatás szerint egy indiai állampolgár „közepes súlyosságú”, míg két ghánai és egy bangladesi állampolgár könnyebb sérüléseket szenvedett. A repülőtéren nincs légiforgalmi fennakadás.

A BBC-nek egy utas a repülőtéren arról számolt be: arra szólították fel őket, hogy az ablakoktól távolodjanak el, és védettebb helyen keressenek menedéket.

Az Egyesült Arab Emírségek később közölte, hogy a drónokat megsemmisítették.

