Medián: A magyarok 73 százaléka szerint minden korábbinál durvább a mostani kampány

Fidesz;Orbán Viktor;Medián;Göd;pártpreferenciák;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-11 12:49:00 CET

A Fidesz-szavazók 57 százaléka is így látja, persze kérdés, hogy kit hibáztat ezért.

A februári Medián-felmérés nem csak rekordnagyságú Tisza-előnyt mutatott, egy ideje már nagyon magas a választóközönség szavazási hajlandósága is – írja a hvg.hu.

A portál felidézi, a megbízásából februárban készült kutatás alapján Magyar Péter pártja a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal, a pártot választani tudó „biztos” szavazók körében pedig már 20 százalékponttal előzi a kormánypártot.

A miniszterelnök-jelöltek alkalmasságának megítélése viszont nem változott a pártpreferenciákkal összhangban. Orbán Viktort – csakúgy, mint januárban – 46 százalék tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra, Magyar Péterről pedig 50 százalék gondolkodik így – a januárinál 4 százalékponttal kevesebben.

A Tisza Párt elnökének népszerűsége a kisebb pártok hívei és a párt nélküliek körében csökkent, a januári 42 százalékról 30 százalékra, miközben saját táborában 4 százalékponttal nőtt az őt teljesen alkalmasnak tartók aránya.

A portál ezzel kapcsolatban megjegyzi, a Tisza februári erősödése tehát nem tisztán Magyar Péter személyének tulajdonítható, sokkal inkább a korábban bemutatott botrányoknak, a kampány durvulásának és a hónapról hónapra erősödő politikai érdeklődésnek, kiemelt tekintettel a 2026-os választásokra.

A felmérésből kiderült az is, hogy februárban

a politika a választókorú népesség 76 százalékát érdekelte nagyon vagy közepes mértékben,

míg a gazdasági kérdések a 80 százalékát.

32 százalék nagyon érdeklődik a gazdaság iránt, a politikával kapcsolatban pedig még többen, 41 százaléknyian mondták ugyanezt.

az elmúlt két évben a gazdaság iránti érdeklődés nem változott a társadalomban, de a politikai érdeklődés szinte folyamatosan erősödött. Látványosan emelkedett azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy nagyon érdeklődnek a politika iránt: a most februári 41 százalékkal szemben 2024 júliusában még csak a megkérdezettek 30 százaléka nyilatkozott így.

A választásokon való részvételi szándék is hónapról hónapra emelkedett,

2024 júliusában a szavazókorú népesség 78 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmenne egy „most vasárnapi” választásra, 2026 februárjában pedig már 86 százalék állította ugyanezt. A pártok eddigi mozgósító képességében viszont nagy a különbség, a Tisza szimpatizánsainak 97 százaléka jelezte biztosra a részvételét, míg a fideszesek körében ez az arány csak 85 százalékos.

A gödi Samsung-gyár ügye a választók szerint nagymértékben rontotta a Fidesz választási esélyeit, de még a Magyar Pétert támadó rejtett kamerás felvétel is kétélűnek bizonyult: ugyanannyian gondolják, hogy a kamerakép a Tiszának ártott, mint ahány megkérdezett szerint inkább a Fidesz jött ki rosszul az ügyből.

Abban viszont nagy az egyetértés, hogy a mostani kampány minden korábbinál durvább.

Még a novemberi 69 százalék is növekedni tudott, februárban már a társadalom 73 százaléka mondta azt, hogy nem látott még ilyen durva kampányt.

Az általában kevésbé kritikus Fidesz-szavazók 57 százaléka is azt gondolja, hogy az idei kampányban vannak dolgok, amik túlmennek egy határon, kérdés persze, hogy ők melyik oldalon látják a nagyobb felelősséget.