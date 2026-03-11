Politico: Több uniós országnak már megvan a terve arra az esetre, ha Orbán Viktor és Robert Fico tovább blokkolja az Ukrajnának szánt hitelt

Ukrajna megkapja a pénzt az uniós tagállamoktól a háborús erőfeszítései finanszírozására, akkor is, ha Magyarország és Szlovákia tovább blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt – írja két uniós diplomata beszámolójára hivatkozva a Politico.
A lap szerint az EU vezetői jövő héten abban a reményben tartanak csúcstalálkozót, hogy meg tudják majd győzni Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt a hitel jóváhagyásáról. De a balti és az északi országoknak arra is van tervük, hogy elegendő pénzt biztosítsanak Ukrajnának annak érdekében, hogy az év első felében is talpon maradhasson.
Egy, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint kétoldalú megállapodások keretében nyújtanának kölcsönt Ukrajnának, így ezek nem igényelnének uniós jóváhagyást. Eelco Heinen holland pénzügyminiszter pedig egy diplomata szerint arról számolt be, hogy a holland kormány évi 3,5 milliárd euró támogatást irányoz elő Kijevnek 2029-ig.
– Nem ez az első alkalom, amikor hasonló nehézségekkel nézünk szembe Magyarországgal – fogalmazott a Politicónak nyilatkozva Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa. Hozzátette, „így vagy úgy, de teljesíteni fogjuk a hitelt”.Az EU kimondta, lesz megoldás Ukrajna támogatására akkor is, ha Orbán Viktor a korábbi döntést felrúgva próbál gáncsolniNincs megállapodás az Oroszország elleni 20. szankciócsomagról, kemény bírálatokat kapott az Orbán-kormány az újabb vétó miatt