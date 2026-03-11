Európai Unió;Magyarország;hitel;Szlovákia;Ukrajna;Hollandia;

2026-03-11 13:20:00 CET

Politico: Több uniós országnak már megvan a terve arra az esetre, ha Orbán Viktor és Robert Fico tovább blokkolja az Ukrajnának szánt hitelt

Jövő héten abban a reményben tartanak csúcstalálkozót, hogy meg tudják majd győzni a magyar és a szlovák kormányfőt, de más megoldáson is dolgoznak.