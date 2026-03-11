Európai Unió;Magyarország;hitel;Szlovákia;Ukrajna;Hollandia;

Politico: Több uniós országnak már megvan a terve arra az esetre, ha Orbán Viktor és Robert Fico tovább blokkolja az Ukrajnának szánt hitelt

Jövő héten abban a reményben tartanak csúcstalálkozót, hogy meg tudják majd győzni a magyar és a szlovák kormányfőt, de más megoldáson is dolgoznak.

Ukrajna megkapja a pénzt az uniós tagállamoktól a háborús erőfeszítései finanszírozására, akkor is, ha Magyarország és Szlovákia tovább blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt – írja két uniós diplomata beszámolójára hivatkozva a Politico.

A lap szerint az EU vezetői jövő héten abban a reményben tartanak csúcstalálkozót, hogy meg tudják majd győzni Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt a hitel jóváhagyásáról. De a balti és az északi országoknak arra is van tervük, hogy elegendő pénzt biztosítsanak Ukrajnának annak érdekében, hogy az év első felében is talpon maradhasson.

Egy, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint kétoldalú megállapodások keretében nyújtanának kölcsönt Ukrajnának, így ezek nem igényelnének uniós jóváhagyást. Eelco Heinen holland pénzügyminiszter pedig egy diplomata szerint arról számolt be, hogy a holland kormány évi 3,5 milliárd euró támogatást irányoz elő Kijevnek 2029-ig.

– Nem ez az első alkalom, amikor hasonló nehézségekkel nézünk szembe Magyarországgal – fogalmazott a Politicónak nyilatkozva Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa. Hozzátette, „így vagy úgy, de teljesíteni fogjuk a hitelt”.

Ez ugyanis még sebezhetőbbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki.