üzemanyag;benzin;MOL;gázolaj;benzinár;olajár;tankolás;üzemanyagár;gázolajár;árstop;ársapka;

2026-03-11 12:47:00 CET

Bruttó 45 forinttal nőtt a gázolaj nagykereskedelmi ára

A Mol hatalmas áremelésről döntött, ami a védett árakat ugyan nem befolyásolja, a nagykereskedőket viszont érinti. A 95-ös benzin ára is bruttó 6 forinttal nő.