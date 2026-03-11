Bruttó 45 forinttal nőtt a gázolaj nagykereskedelmi ára

Nagykereskedelmi árváltozást tett közzé március 11-i érvényességgel a Mol – számol be a holtankoljak.hu.
A 95-ös benzin kereskedelmi ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal nőtt. Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen. Mint írják, abban lehet bízni, hogy a Brent olaj árának csökkenése megjelenik az itthoni árazásban is, és a védett ár rendszere működtethető lesz úgy, hogy a piaci szereplők sem realizálnak veszteségeket.
A portál megjegyzi, a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.Megjelent a rendelet a védett áras üzemanyagokról, szigorú büntetés jár a szabályszegőknek
Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be hétfőn, hogy védett árat vezetnek be a benzinre és gázolajra. A 95-ös benzint 595 forint/liter, a gázolajat 615 forint/liter áron maximálják, egyéb díj vagy költség nem számítható fel. A részletszabályokkal kapcsolatban az is kiderült, hogy automata kutakon nem lehet kedvezményes díjszabással tankolni, illetve hogy feljegyzik a védett áron tankoló járművek rendszámát, majd az adatokat adóügyi ellenőrzés céljából továbbítják a NAV felé.Újra itt a benzinársapka, a négy évvel ezelőtti, hasonló lépés után kiapadtak a kutakFeljegyzik a védett áron tankoló járművek rendszámát, majd az adatokat továbbítják a NAV-hoz