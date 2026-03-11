Fontos terep lett Magyarország a Putyin-rezsimnek, a Fidesz igyekszik elterelni a figyelmet

választás;Fidesz;Oroszország;Ukrajna;Tisza Párt;

2026-03-11 05:50:00 CET

Az Orbán-kormány az Ukrajna elleni narratívákat erősíti. A választás közeledtével egyre jelentősebbnek tűnik az orosz választási beavatkozás kockázata. Katrein Ferenc, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi műveleti igazgatója szerint „a millió dolláros kérdés” inkább az, hogy mennyire van kooperáció az orosz szolgálatok és a kormányzati háttéremberek közt.

Lehet, hogy korábban nem voltunk annyira fontosak Oroszországnak, de mára abszolút kiemeltek lettünk, mivel a magyar kormány folyamatosan az orosz érdekeknek megfelelően blokkol az Európai Unióban. Nemrég az energiahordozókat érintő uniós szankciók felfüggesztését is kérték, ennél fontosabb kérdés aligha létezik Oroszország számára – fogalmazott a Népszavának Katrein Ferenc, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) korábbi műveleti igazgatója azzal kapcsolatban, hogy mennyire számít a magyar választás eredménye Oroszországnak. Hozzátette, az orosz szolgálatoknál bevett gyakorlat a külföldi választások befolyásolása, nem volt kérdés, hogy ez itt is megtörténik, ráadásul az oroszok folyamatosan fejlesztik magukat, és vizsgálják, hogy mely társadalom mire reagál.

A Fidesz közben igyekszik elterelni a figyelmet az ügyről. Az Országgyűlés kedden fogadott el egy Ukrajna-ellenes határozatot, amit ráadásul néhány jobbikos, mihazánkos és ex-LMP-s, jelenleg független képviselő is támogatott. A határozat elutasítja Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását és az EU „katonai szövetséggé alakítását”. Ez egy újabb lépés az Orbán-kormány Ukrajna-ellenes kampányában, amelyben többek között választási beavatkozással vádolják a háborús védekezésre kényszerített országot. Erre semmi bizonyíték nincs egyelőre.

A VSquare nemrég szellőztette meg, hogy három orosz hírszerző érkezhetett január végén az orosz nagykövetségre, hogy közösségimédia manipulációval segítsék Orbán Viktor hatalomban tartását. Noha a budapesti orosz nagykövetség és Szijjártó Péter is tagadta ezt, a cikk szerzőjének, Panyi Szabolcsnak ezt három európai ország nemzetbiztonsági forrásai is alátámasztották. Eközben a HVG szerint a kormánymédiában ukrán megszólalókkal erősítik a Kijev-ellenes narratívát, miközben ezek közül több influenszer vagy újságíró ismerten oroszpárti álláspontot képviselt korábban is.

„A Fidesz az orosz szolgálatokkal karöltve hamarosan elindítja a Moldovában már kipróbált dezinformációs kampányát, főként a TikTokon és más közösségi platformokon” – írta kedden Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Bár konkrét forrást nem jelölt meg, szerinte a műveletet a Pest 5-ös választókerületben, Gödön kezdik, ahova csütörtökön látogat el. Katrein Ferenc lapunknak arra hívta fel a figyelmet, hogy

az orosz jelenlét már megfigyelhető volt eddig is, a szakértő is a moldáv választásokhoz hasonló jelenségeket vélt felfedezni, mint például álprofilok, bothálózatok.

Mint mondta, innentől „széles az étlap” az enyhe beavatkozástól a merényletekig. Hogy mely forgatókönyvek tűnhetnek valószínűbbnek, annak megértéséhez érdemes visszatekinteni a múltba. 1999-ben több lakóházrobbantás rázta meg Oroszországot, több mint 300 ember halálát okozva. A hatóságok ekkor a csecsen fegyvereseket tették felelőssé a támadásokért. A robbantássorozat egyik vitatott epizódja a rjazanyi eset volt, amikor egy panelház pincéjében gyanús zsákokat találtak, amelyekről később kiderült, hogy az orosz titkosszolgálat emberei helyezték el. Az FSZB ugyan lebukott (bár tagadta), de a politikai következményei így is célt értek. Az események idején Borisz Jelcin volt Oroszország elnöke, a frissen kinevezett miniszterelnök pedig Vlagyimir Putyin volt, aki a hangulatot meglovagolva a terrorizmus elleni kemény fellépéssel és a második csecsen háború elindításával országosan ismertté vált, ez pedig hozzájárult későbbi hatalomra kerüléséhez – emlékeztetett a szakértő.

– Azt se felejtsük el – folytatta -, hogy maga Véagyimir Putyin is a KGB tisztje volt az NDK-ban, tehát egyrészt fogékonysága és személyes tapasztalata is lehet ilyen műveletekkel kapcsolatban, ami eléggé egyedülálló a világ vezetői között. Ezzel az ex-KGB-s habitussal és megszerzett tudással vezeti Oroszországot 1999 óta, amit sosem szabad alábecsülni – emlékeztetett Katrein Ferenc, majd úgy folytatta:

Magyarországon is hasonló műveletet tudok elképzelni, tehát, hogy az utolsó pillanatban megtalálnak valamilyen eszközt, amit hatástalanítanak. Ez épp elég a pszichózis fokozásához. Az ehhez vezető folyamatot az is megalapozza, hogy katonákat vezényeltek az utcákra, illetve az az érzés, hogy megy az üzengetés és bármi történik ukránt fognak kiáltani.

Vagyis ez már az előkészítési szakasz egy hamis zászlós műveletre – magyarázta az AH korábbi műveleti igazgatója.

Katrein Ferenc szerint „a millió dolláros kérdés” inkább az, hogy mennyire van kooperáció az orosz szolgálatok és a kormányzati háttéremberek közt. Mint fogalmazott, lehet, hogy mi még nem tudunk róla, de az európai, vagy az amerikai szolgálatok igen. Az ugyanis nem kétséges, hogy nagyok sok szolgálat kíséri figyelemmel a magyar választás utolsó 3-4 hetét. Adódik is a kérdés, hogy a hazai szolgálatoknak ebben mi lehet a szerepe. Különösen, hogy a Telex információ szerint a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén elhangzott, hogy a magyar titkosszolgálat valóban kapott jelzést egy külföldi társszervtől arról: oroszok érkezhetnek a magyar választások befolyásolására. Az ellenőrzés után azonban a magyar elhárítás arra jutott, hogy az érintett személyek jelenleg nincsenek Magyarországon. Katrein Ferenc leszögezi, ha a szolgálatok le is tesznek egy elemzést az asztalra, az nem az ő dolguk, hogy a politikai azt hogyan magyarázza el.

– Ez egy érzékeny terület, minden fel van jegyezve, le van írva, tehát visszakereshető, akár másfél hónap múlva, de öt év múlva is. „Márpedig ha valami nincs rendben, a katonai ügyészség nem a politikusokra fog lecsapni, hanem a kollégákra. Hozzáteszem, szakmai szervezetekről van szó, ahol nem oroszpárti emberek dolgoznak. Nem lehet őket zsinóron rángatni” – magyarázta a szakértő, aki azt is kiemelte, ha egy hamis zászlós művelet történne, biztosak lehetünk benne, hogy a magyar oldal nem a politikai érdekek mentén, hanem szakmai rutinjuknak megfelelően járna el. – Az más kérdés, hogy mennyire fogják meghallani az emberek a hatalmas politikai zajban a hivatalos válaszokat. Ezért is érdemes a szövetségi rendszeren belüli objektív partnerszolgálatokat, nemzetközi szervezeteket bevonni egy esetleges vizsgálatba – tette hozzá.