Egy ukrán metálzenekar közölte, nem hagyhatja figyelmen kívül a külügy ajánlásait, és lemondta a budapesti koncertjét

Budapest;lemondás;koncert;Ukrajna;

2026-03-11 16:52:00 CET

Sajnálatos módon, hosszú mérlegelés után nem maradt más lehetőségünk – közölte a Stoned Jesus frontembere.

Lemondta március 26-i Dürer kertes koncertjét az ukrán Stoned Jesus zenekar – mint azt a Telex észrevette, ez derül ki a vonatkozó Facebook-eseményben a Broadway Jegyiroda által megosztott hivatalos közleményből.

A döntést a zenekar frontembere, Igor Szidorenko az ukrán külügy ajánlásával indokolta:

„Sajnálatos módon, hosszú mérlegelés után nem maradt más lehetőségünk, mint törölni a közelgő Spring Equinox turné budapesti koncertjét. Ez lett volna a 10. alkalom, hogy a csodálatos városotokban járunk, amit nagyon kedvelünk a lelkes és folyamatosan növekvő közönség miatt. Jelen helyzetben azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ukrán külügyminisztérium ajánlásait. Biztosan visszatérünk Magyarországra a jövőben, és köszönjük mindenkinek a megértést ebben a szituációban.”

A koncerten fellépett volna a Wheel nevű finn zenekar is. A szervezők szerint a jegyvásárlókat már emailben értesítették, a belépők árát pedig automatikusan visszautalják.

Mint megírtuk, az ukrán külügyminisztérium a múlt héten arra hívta fel a figyelmet: a magyar hatóságok „önkényes lépései” miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja állampolgárainak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól.

Az ajánlást azt követően tették közzé, hogy a TEK lerohant és elfogott hét olyan ukrán állampolgárt, akik két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé. A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az ukránokat, akik az állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottai voltak. A NAV közleménye szerint az előállítottak közt volt az ukrán titkosszolgálat, az SZBU egyik korábbi tábornoka is, az ukránok pedig csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarország területén Ukrajnába. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később arról számolt be, hogy az elfogott ukránokat kiutasították az országból.