Gulyás Gergely: Álhír, hogy a Putyin-rezsim dezinformációs kampányt indított Magyarországon

kormányinfó;

2026-03-12 10:41:00 CET

A Tisza Pártnak nem nagyon van olyan vezetője, aki ne nyilatkozott volna az orosz kőolaj és földgázról való leváltásról, de szintén programja Ukrajna uniós tagsága, a Demokratikus Koalícióról nem is beszélve– közölte Gulyás Gergely.

A Financial Times nemrég azt írta, dezinformációs kampányt indított Magyarországon a Kreml azzal a céllal, hogy segítse Orbán Viktor hatalomban maradását az áprilisi választáson. Gulyás Gergely szerint ez álhír, semmilyen valóságalapja nincs, ezt vélhetően azért hoztak nyilvánosságra, hogy ellensúlyozzák Volodimir Zelenszkij fenyegetését.