Gulyás Gergely: Álhír, hogy a Putyin-rezsim dezinformációs kampányt indított Magyarországon

A Tisza Pártnak nem nagyon van olyan vezetője, aki ne nyilatkozott volna az orosz kőolaj és földgázról való leváltásról, de szintén programja Ukrajna uniós tagsága, a Demokratikus Koalícióról nem is beszélve– közölte Gulyás Gergely.
A Financial Times nemrég azt írta, dezinformációs kampányt indított Magyarországon a Kreml azzal a céllal, hogy segítse Orbán Viktor hatalomban maradását az áprilisi választáson. Gulyás Gergely szerint ez álhír, semmilyen valóságalapja nincs, ezt vélhetően azért hoztak nyilvánosságra, hogy ellensúlyozzák Volodimir Zelenszkij fenyegetését.Financial Times: Dezinformációs kampányt indított Magyarországon a Kreml, hogy segítse Orbán Viktor hatalomban maradásátVSquare: Már hetek óta Budapesten vannak azok az oroszok, akiket a Putyin-rezsim küldött a parlamenti választás befolyásolására