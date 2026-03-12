Ha Barátság kőolajvezeték van, minden van

kormányinfó;

2026-03-12 11:01:00 CET

Visz Orbán Viktor kompromisszumos javaslatot a jövő heti EU-csúcsra? – tette fel a kérdést az ATV. Igen – mondta a miniszter –, és ez úgy szól, Magyarország nem blokkolja tovább a támogatást és a 20. szankciós csomag elfogadását, ha Ukrajna megnyitja a vezetéket és garanciát ad arra, hogy többet ilyen nem lesz. Annyi vállalást tenniük kell az ukránoknak, hogy ha bármi miatt újra leáll a vezetéken a szállítás, beengedik oda az uniós, a magyar, a szlovák szakembereket – közölte.