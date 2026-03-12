Karácsony Gergely közölte, kénytelenek lesznek beállni a benzinkutakra a BKV buszai

üzemanyag;BKV;Karácsony Gergely;Volán;kormányrendelet;tankolás;

2026-03-12 12:32:00 CET

Szerinte inkább az lenne a felelős döntés, ha az Orbán-kormány úgy módosítaná a rendeletét, hogy az a közösségi közlekedésre is vonatkozzon.

Kénytelenek leszünk a BKV-buszokkal beállni a benzinkutakra tankolni, ha a kormány nem módosítja rosszul előkészített rendeletét – állapította meg Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.

Az Orbán-kormány hétfő este megjelent rendeletében az iráni háború miatt megdrágult „a nyugati olajra” hivatkozva „védett árat” vezetett be a benzinre és a gázolajra. Ennek értelmében a 95-ös benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolaj árát 615 forintban maximálják, amelyre semmi egyéb díj vagy költség nem számítható fel. Csakhogy – mint arra lapunk felhívta a figyelmet – ez csak a benzinkutaknál vásárolt üzemanyagra érvényes, márpedig a BKV és a Volánbusz járművei nem a benzinkutakon, hanem saját telephelyeiken tankolnak. „A kormányrendeletből kiolvashatóan, illetve a Mollal történt egyeztetés után nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a benzinárstop nem vonatkozik ránk. A BKV most sem kap kedvezményt, támogatást, ahogy nem kapott az első 2021-es benzinárstop idején és az azt követő energiaválság alatt sem” – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Karácsony Gergely csütörtök délelőtti bejegyzésében mindezt úgy összegezte: a magyar kormánynak megint sikerült úgy alkotnia kormányrendeletet, hogy az a fővárosnak, konkrétan a BKV-nak legalább másfél milliárdos pluszkiadást jelenthet.

„A mulasztásra hivatalosan hívom fel a miniszterelnök figyelmét, a rendelet módosítását kezdeményezve: a kormány legyen tekintettel arra, hogy Budapesten naponta 1,2 millió utazás történik autóbuszokon, a Volánbusz helyi és helyközi járatai pedig átlagosan több mint 1,5 millió utazást szolgálnak ki naponta”

– írta a főpolgármester. Közölte, ha ez így marad, és ha a nagy „béketeremtő” amerikai elnök közel-keleti háborúja elhúzódik, ami tovább emeli az olajárat a világpiacon, akkor a fővárosi, de az állami cégnek igen jelentős, milliárdokban mérhető többletkiadással kell számolnia.

„Tavaly átlagosan 400 forintot fizetett a BKV a gázolaj literéért, ez február végén 408 forint volt, tegnap óta viszont 501 forint, miközben ha vonatkozna a közösségi közlekedésre is a védett ár, akkor 484 forint lenne az ár. Ami, látszik, így is jóval magasabb a tavalyinál, de még mindig alacsonyabb, mint amit tegnap óta kell fizetni. Csakhogy a budapesti közösségi közlekedés színvonalát a városban a kormányzati elvonások miatt már így is hitelből tud fennmaradni” – hangsúlyozta.

Karácsony Gergely leszögezte, számára nem opció sem a járatok számának csökkentése, sem az útvonalak rövidítése, az utasok nem láthatják kárát egy felelőtlenül előkészített kormánydöntésnek. Majd úgy vélte, két lehetőség marad:

vagy a BKV-buszok is beállnak a MOL-kutakra tankolni, okozva ezzel nem kis felfordulást,

vagy a kormány úgy módosítja a rendeletét, hogy az a közösségi közlekedésre is vonatkozzon.

Ez utóbbi lenne felelős is, észszerű is, lehetőleg azonnal – zárta bejegyzését a főpolgármester.